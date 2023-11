Macnelly Torres, uno de los principales referentes en la historia de Atlético Nacional, criticó con dureza al equipo antioqueño, luego de lo que fue el primer partido de la final de la Copa Colombia ante Millonarios, juego que terminó empatado 1-1.

Una de las constantes del partido, especialmente en la segunda parte, fue la perdida de tiempo del equipo visitante, que con el resultado a favor y el juego empatado, cortó el ritmo del encuentro en repetidas ocasiones, con jugadores que fueron al piso y solicitaron asistencia médica continuamente.

Ante esto, Torres fue contundente: “a mí, como jugador que apoyo a Nacional, que estuve acá, que viví muchas cosas, lo que sí me parece muy penoso es el tema de la quema de tiempo. Yo tengo que decir que tenía mucho tiempo que no veía a Nacional haciendo esta clase de cosas. El arquero caminando de un lado para el otro, la pelota salía para un lado”.

Y añadió: “eso dice mucho de lo que hoy es Nacional. Cuando tú tienes un equipo que quiere tener la pelota, que quiere ganar, que quiere proponer, esa clase de situaciones no se dan. Lo digo con mucho respeto y yo sé que muchos dirán que es válido que me tire, que me dio un calambre, que me toco uno la oreja y me tiro, que entre la camilla y entra el carrito”.

“Para muchos será válido, pero en estos tiempos, yo creo que un club como Nacional y un equipo como Nacional, sí es penoso”, concluyó su opinión al respecto Macnelly Torres. No obstante, destacó algunas mejoras de Nacional respecto al primer enfrentamiento entre ambos equipos el pasado domingo, por la primera fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

