El delantero colombiano Luis Suárez pasó literalmente de la risa al llanto en el juego en el que su equipo, Almería, empató 3-3 ante el Granada, por la fecha 8 de la Liga de España. El samario marcó los tres goles de su equipo en el primer tiempo y en la segunda parte debió marcharse del estadio en ambulancia por una lesión.

Suárez aportó un triplete en cinco minutos, entre el 41 y el 45+1 llegaron sus tres anotaciones, un total de 5 minutos y 25 segundos, siendo el tercer triplete más rápido en el Siglo XXI en la historia de la primera división española. Solo lo superan David Villa con un triplete en el Valencia al Athletic en el 2006, que tardó 4 minutos y 46 segundos, y el triplete de Kevin Gameiro con el Atlético de Madrid al Sporting en el 2017, el cual se produjo en 4 minutos y 45 segundos.

(Vea también: Jhon Jáder Durán y sus compañeros del Aston Villa presentan queja sobre las camisetas)

Hat-tricks más rápidos de La Liga en el S.XXI

🥇Kevin Gameiro (Atleti) vs. Sporting en 2017 (4 minutos y 45 segundos).

🥈David Villa (Valencia) vs. Athletic en 2006 (4 minutos y 46 segundos).

🥉LUIS SUÁREZ (Almería) vs. Granada en 2023 (5 minutos y 25 segundos).

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 1, 2023