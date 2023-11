Después 13 días en cautiverio, el padre de Luis Díaz, fue liberado. En la mañana del jueves 9 de noviembre, Luis ‘Mane’ Díaz fue entregado por el Ejercito de Liberación Nacional (Eln) a una comisión humanitaria conformada por las Naciones Unidas, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y una delegación especial internacional de la Cruz Roja.

Con el apoyo de la ONU, está siendo trasladado a la ciudad de Valledupar, capital del Cesar, donde se le practicaran estudios médicos. Posteriormente, se dirigirá a su casa en Barrancas, Guajira en un helicóptero de las Fuerzas Militares. Luis Díaz será titular en el encuentro ante Toulosue, partido válido por la cuarta jornada de la Europa League, que se jugará a las 12:45 p. m. (hora colombiana).

The Reds to take on Toulouse 📋🔴#TFCLIV

— Liverpool FC (@LFC) November 9, 2023