Los reconocimientos para Linda Caicedo no paran desde que se dio a conocer ante el mundo. La delantera colombiana recientemente estuvo nominada al Balón de Oro que organiza la revista France Football y que finalmente terminó ganando la española Aitana Bonmatí.

Ahora, mientras se recupera de una lesión en el tobillo que sufrió en el clásico contra el Barcelona, recibió otra gran noticia.

(Lea también: Arremetieron contra portera del Barcelona que ocasionó dura lesión a Linda Caicedo)

La joven futbolista de 18 años volvió a ser nominada a la mejor jugadora del año que entrega Globe Soccer, galardón en el que ya participó en 2022 y en el cual quedó en la segunda posición por detrás de la española Alexia Putellas. Ahora, la jugadora del Real Madrid, que ganó recientemente el Golden Girl a mejor futbolista menor de 21 años, y finalizó en el top-10 del Balón de Oro, deberá ser elegida por el público para integrar las tres finalistas del reconocimiento.

Linda deberá competir contra la gran aspirante Aitana Bonmatí (Barcelona), Millie Bright (Chelsea), Olga Carmona (Real Madrid), Rachel Daly (Aston Villa), Debinha (Urawa Red Diamonds), Kadidiatou Diani (Olympique Lyon), Mary Earps (Manchester United), Esther González (Gotham FC), Patricia Guijarro (Barcelona), Yui Hasegawa (Manchester City), Amanda Ilestedt (Arsenal), Sam Kerr (Chelsea), Mapi Leon (Barcelona), Asisat Oshoala (Barcelona), Salma Paralluelo (Barcelona), Alexandra Popp (Wolfsburgo), Wendi Renard (Olympique Lyon), Fridolina Rolfo (Barcelona), Georgia Stanway (Bayern Múnich).

🏆 #GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST WOMEN’S PLAYER OF THE YEAR are: Bonmatí, Bright, Caicedo, Carmona, Daly, Debinha, Diani, Earps, González, Guijarro, Hasegawa, Ilestedt, Kerr, Leon, Oshoala, Paralluelo, Popp, Renard, Rolfo, and Stanway. pic.twitter.com/hzJHh81HvP

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023