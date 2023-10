Leonardo Castro, delantero de Millonarios, fue uno de los convocados de última hora a la Selección Colombia por el técnico Néstor Lorenzo, atendió este lunes a los medios de comunicación desde el hotel de concentración del combinado nacional en Barranquilla. El atacante habló de su primer llamado al combinado nacional y su sueño de convertir un gol.

(Lea también: James Rodríguez ya está en modo Selección Colombia: llegó a Barranquilla)

Un llamado que lo sorprende

“La verdad esta convocatoria nos sorprende. Hemos venido trabajando fuerte para defender esta camiseta. No vengo por un buen momento, pero el fútbol tiene su revancha y quién quita que en una oportunidad que me dé el profe, la aproveche y podamos lograr los objetivos”, indicó el delantero de Millonarios.

¿Qué le dijo Néstor Lorenzo?

“Me dio la bienvenida, que aprovechara el momento. Puede que me tenga en cuenta para algunos minutos, pero si no se da, hay trabajar para conseguirlo. Me dice que disfrute y que sepa mantener el nivel que llevo”.

¿Con qué grupo se encontró?

Se aprende muchísimo, el recibimiento fue lo más importante. Una humildad que se les ve, es una familia. Con Montero he hablado, es como el papá mío acá. Desde que llegué me dijo que aprovechara el momento, que hiciera lo que sé hacer. Vamos por buen camino”.

Sueña con un gol en la Selección

“Siempre que entro al entreno pienso en un gol con la Selección. Esperar el momento, sean 5 o 10 minutos que me den, hay que aprovecharlos y por qué no soñar con ese anhelado gol”.

¿Qué opina de Uruguay?

“Es un equipo de garra, que juega muy bien, pero estamos de local. Tenemos la gran ventaja y esperamos hacerlo de la mejor manera”.

(Vea también: Se filtran nuevos detalles de la camiseta que usaría la Selección Colombia en 2024)

El horario

“El horario es bastante fuerte, pero creo que los que estamos acá hemos jugado en Barranquilla y sabemos lo que significa. El horario no nos va a perjudicar”.

Su función en ataque

“Ahorita con videos con el profe lo vamos a trabajar y a esperar poder hacer las diagonales necesarias para desequilibrar a esa defensa de Uruguay”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.