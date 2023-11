Millonarios consiguió una valiosa victoria en condición de local frente al Independiente Medellín (1-0), resultado que lo dejó como líder del Grupo B de los cuadrangulares y principal favorito a quedarse con el cupo de la gran final. Larry Vásquez se encargó de darle la victoria al equipo capitalino en El Campín.

Finalizado el encuentro, varios jugadores de Millonarios hablaron en zona mixta respecto a lo importante que fue pasar página tras la final de Copa, valoraron en gran medida el apoyo de la afición y se mostraron esperanzados de cara a poder defender el título de Liga.

(Lea también: El “fuera, Petro” llegó a El Campín: hinchas de Millonarios gritaron contra el presidente)

Castro felicitó a la afición

El goleador del club en este 2023 aplaudió, ante los medios de comunicación, el masivo acompañamiento de los hinchas y celebró la victoria ante un rival directo por el cupo a la gran final del segundo semestre.

“Sabemos que el hincha de Millonarios siempre está. Lo vimos esta semana con ese aguacero, estuvieron apoyando y creo que siempre los vamos a tener. De parte de nosotros van a obtener un equipo que siempre va para adelante, que siempre la guerrea y por algo es que vamos con estos 9 puntos”, detalló el delantero de 31 años. Además, Millonarios piensa en la Copa Libertadores de 2024 y confirma refuerzos.

Y complementó sobre el puntaje perfecto en cuadrangulares tras la victoria: “Contento por la victoria. Estamos para eso, para defender nuestra casa. Esperamos esta victoria poder ratificarla en Medellín… Fue un equipo que supo manejar el partido, que en ocasiones tuvo el balón y varias opciones”.

Ⓜ️Leonardo Castro: “Sabemos que el hincha de Millonarios siempre está, lo vimos esta semana con ese aguacero. De parte de nosotros van a obtener un equipo que siempre va para adelante, que siempre la guerrea, por eso vamos con estos 9 puntos”.https://t.co/C8fO6nLLly pic.twitter.com/K44skhQonM — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) November 27, 2023

Perlaza recordó la final

Elvis Perlaza, quien de a poco a recuperado su puesto en la titularidad tras la lesión que lo dejó varios meses fuera de las canchas, dio sus sensaciones del encuentro y posterior a ello habló sobre cómo el club pasó página de la final perdida contra Nacional en el Atanasio Girardot por Copa.

(Vea también: Harold Preciado le pegó patada en el rostro a un rival y lo noqueó; no hubo roja)

“No fue fácil, pero estos partidos me han dado seguridad. Me he sentido bien físicamente, fuerte. Lo importante es estar bien para aportarle al equipo”, indicó respecto a su evolución.

Y agregó: “No fue fácil porque teníamos la final en nuestras manos, pero el desarrollo del partido fue favorable a nosotros, siempre fuimos al frente y quisimos ganar… El equipo se sintió orgulloso de cómo fue a representar esta institución en el Atanasio, sabemos que se perdió un título, pero tenemos otro muy cercano que depende de nosotros y debemos salir a lucharlo”.

Ⓜ️ Elvis Perlaza: “El equipo se sintió orgulloso de cómo fue a representar esta institución en el Atanasio. Sabemos que se perdió un título, pero tenemos uno muy cercano que depende de nosotros mismos y debemos salir a luchar”.https://t.co/QKd5WqWyHl pic.twitter.com/auSsjgt8bm — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) November 27, 2023

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.