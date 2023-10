Jürgen Klopp, director técnico del Liverpool, se refirió una vez más al gol mal anulado de Luis Díaz en la derrota 1-2 sufrida ante el Tottenham el pasado fin de semana.

El técnico alemán, aunque reconoció que no lo ve posible, planteó que se repita el juego, luego de que la misma Premier League reconociera que se equivocó en invalidar el tanto y diera a conocer los audios sobre dicha acción.

“El audio no lo cambió en absoluto porque no me interesaba mucho el porqué de las cosas porque vi el resultado, vi un gol que marcamos y no contó. Así que ya no estaba esperando el audio y luego sentado allí esperando descubrir cómo podría suceder o lo que sea. Lo que quiero decir es que es realmente importante que, por más grande que sea el fútbol y por más importante que sea al menos para nosotros, lo afrontemos de forma adecuada”, comentó.

Y añadió Klopp: “y quiero decir que todas las personas involucradas (árbitro en el campo, jueces de línea, cuarto árbitro y especialmente ahora en este caso el VAR) no lo hicieron a propósito y no debemos olvidarlo. Sí, fue un error, un error evidente y creo que después habría habido soluciones. Y puedo decir de inmediato, incluso probablemente algunas personas no quieran que lo diga, pero no tanto como entrenador del Liverpool, sino más bien como persona del fútbol, creo que el resultado debería ser una repetición. Así es, probablemente no suceda”.

Aunque reconoce los riesgos de su planteamiento, explicó al respecto: “El argumento en contra probablemente será que si abrimos esa puerta, todo el mundo la pedirá. Creo que la situación no tiene precedentes, que no había sucedido antes en ese momento, y tengo 56 años y 50 años en el fútbol y estoy absolutamente acostumbrado, no siempre lo manejo bien, pero estoy acostumbrado a decisiones equivocadas, decisiones difíciles, bah, bah, bah, todo este tipo de cosas. Pero algo así, que yo recuerde, nunca sucedió. Por eso creo que una repetición sería lo correcto”.

“Y en contra del argumento estaría si volviera a suceder, creo que una repetición sería lo correcto o el árbitro tendría la oportunidad de reunir a ambos entrenadores y decir: ‘Lo siento, cometimos un error, pero podemos solucionarlo’. Que el Liverpool marque un gol y partamos de ahí”. En un partido específico, lo que lo hace más especial obviamente es que encajamos dos minutos después de haber marcado un gol normal. Y cómo todas las cosas dependen unas de otras, si el gol hubiera contado, el partido habría empezado en el centro del campo y no donde empezó y todo ese tipo de cosas. Hubiera sido diferente. Así que eso es una cosa y esa es mi opinión al respecto”, agregó al respecto.

Comprensivo con los jueces

El estratega alemán se mostró comprensivo con los árbitros y pidió que no se aplique castigos en su contra. “No estoy enojado con ninguno de ellos o lo que sea, en absoluto, y realmente creo que no es sólo el respeto sino que lo único para los seres humanos en general es que no debes ir por ellos realmente. No está permitido ir a por ellos de ninguna manera. Cometieron un error y se sintieron fatal esa noche, estoy 100 por ciento seguro, y eso es suficiente para mí. Entonces nadie necesita más castigo o lo que sea”.

“Y creo que deberíamos discutirlo de forma completamente normal y sin emociones. No estoy enojado. Podría discutirlo pero no es mi trabajo. Estoy aquí para preparar un partido, un partido súper importante y súper difícil contra el Union Saint-Gilloise y eso es mucho más importante. Pero como entiendo que haces la pregunta y quieres tener respuestas para eso, lo que pensé que lo que nos hizo este día realmente difícil son todas las otras decisiones porque hay otra cosa, hablamos del proceso ahora del VAR y así es como hablan entre ellos. Pero en este partido hubo otra situación en la que Curtis Jones recibió una tarjeta roja y yo mantengo la opinión de que no es una tarjeta roja”, agregó.

Y finalizó discutiendo dicha expulsión: “el árbitro fue llamado a la pantalla y vio durante los primeros tres segundos una imagen congelada, y yo le daría inmediatamente una tarjeta roja por esa imagen. Luego ve la repetición en cámara lenta, y le habría dado una tarjeta roja por la cámara lenta. Pero en tiempo real no es una tarjeta roja. Y luego lo haces, lo apelas y el panel de la FA dice: ‘No, no es un error claro y obvio’. Y creo que lo es. La primera decisión del árbitro fue amarilla, por lo que el error claro y evidente es mostrar la imagen congelada y la cámara lenta. Eso es todo. Así que obviamente hay muchas cosas y no conseguiremos que Curtis vuelva a jugar. Así es como es. Bien. Además, Diogo Jota recibió dos tarjetas amarillas por no tocar ni una sola vez a un jugador. Eso tampoco tiene precedentes, diría yo. Pero todo eso está bien”.

Positivo pese a la derrota

Para Klopp, hay varias cosas positivas de la derrota ante el Tottenham, donde su equipo terminó con nueve jugadores. “Podemos sacar mucho provecho de este juego y sacamos mucho de este juego. Vi un equipo maravilloso luchando contra todo pronóstico de una manera increíblemente justa, no sé cómo pasó al final que teníamos ocho cartas en total, qué raro. Pero eso es todo. Entonces eso es lo que sacamos de esto. No es que estemos aquí con las manos vacías y no conseguimos nada. No hemos conseguido puntos, es cierto, pero el resto lo podemos aprovechar y eso es lo que haremos. Pero no fuera de una situación de ira y ese tipo de cosas. Ese no es el estado de ánimo en el que estamos”.

Liverpool se enfrentará este jueves al Uniont Saint-Gilloise de Bélgica en Anfield, en la segunda fecha del Grupo E de la Liga de Europa. Los Reds lideran el grupo tras derrotar 1-3 LASK de Austria, con anotación de Luis Díaz.

