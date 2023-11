Kevin Mier, arquero y figura de Atlético Nacional, estuvo en los micrófonos del Vbar Caracol, hablando sobre cómo fue la victoria en la final de Copa Colombia ante Millonarios, su gran presente y dónde se ve jugando en unos años.

El portero de 23 años aseguró que el equipo antioqueño nunca bajó los brazos, a pesar de ir perdiendo: “Siempre tuvimos esa mentalidad de qué así fuéramos abajo en el marcador, teníamos que seguir luchando y buscar la capacidad de tener la pelota y buscar el partido”.

Acerca de la posibilidad de llegar a River Plate, Mier aseguró que no ha existido ningún contacto por parte del club; sin embargo, no le cerró la puerta a una posible llegada: “Conmigo no han hablado. No sé si el club ha tenido algún acercamiento o algo, pero hasta el momento no sé nada. Estoy concentrado en terminar este semestre y en hacerlo muy bien. River es uno de los mejores equipos de Sudamérica, en Copa Libertadores siempre está ahí, siempre pelea el título y también sería un crecimiento enorme para mí”.

Más respuestas de Kevin Mier

Gol de Leo Castro: “Fue un momento duro para nosotros porque no nos esperamos ese gol, pero seguimos fuertes mentalmente para no bajar los brazos y seguir en el partido”.

El papelito: “La craneó Renato y Chipi. Ellos son los que tienen la capacidad de hacer eso”.

Los penales: “Venía practicando hace un tiempo y sentía que era el momento de hacerlo. El cobro fue fundamental, tanto en la semifinal, como en la final. Hemos sido muy efectivos en esos momentos fundamentales”.

El penal atajado: “No teníamos muchos cobros de él (Edgar Guerra), fue complicado porque no sabemos si había ejecutado penales antes. Había que acertar en esa decisión que se tuviera”.

El penal anotado: “Lo vengo haciendo desde hace tiempo atrás porque siento que tengo esa técnica y esa capacidad. Técnicamente soy muy bueno. Sentía que al equipo lo podía ayudar en algún momento decisivo y se vio reflejado en eso”.

Su paso por Santa Fe (que estaría cerca de contratar a un 10 argentino): “Para mí fue un crecimiento enorme porque tenía al lado personas como Rafael, que son insignias en el fútbol profesional colombiano. Todo eso fue parte de mi crecimiento y seguro no era mi momento ahí, ni mi oportunidad de sobresalir y hacer las cosas bien. Hoy en día creo que todo ese trabajo, ese conocimiento que me quedó se está viendo reflejado y es muy bueno para mí. Si hubiese debutado con 19 años, mi carrera hubiese sido diferente. Por mi parte, siempre tuve esa tranquilidad de qué iba a llegar el momento de explotar esas características que hoy en día se están viendo”.

¿Dónde se ve en unos años?: “En el fútbol europeo, lo sueño. España me gusta mucho, Alemania también. Inglaterra sería lo más top del fútbol”.

Los cuadrangulares: “Nosotros ya pasamos la página de la final de Copa, ya estamos pensando en América que es el siguiente partido. No nos damos por vencido y vamos a ganar”.

La Selección: “Estoy súper contento, sé que llegará mi momento, no sé si en uno o dos años. Me estoy preparando, cada partido lo vivo como si lo estuviese atajando y hay que estar al 100% para dar todas esas capacidades que se están viendo ahora”.

La conversación con Montero antes de los penales: “Nos deseamos lo mejor, tenemos una amistad grandiosa y una competencia muy sana en la selección. Era desearle lo mejor a él, éxito y que lo hiciera muy bien”.

La hinchada: “Lo que hizo la hinchada anoche fue una cosa de locos. Salir al terreno de juego y ver todo ese espectáculo, te impulsa, te motiva, te da aliento para afrontar el partido”.

¿A quién admira?: “A Courtois, es un arquero impresionante desde que te dejaban el Atlético de Madrid. También me gusta Ederson, del Manchester City”.

Cuándo cree que será titular en Colombia: “Si fuera por mí, sería de una vez. Son momentos, hay que tener esa tranquilidad. He ido remando, esforzándome cada día, desde que se presentó la oportunidad y ahí estoy”.

Mensaje a la hinchada: “Agradecido con ellos por todos los momentos grandiosos que han hecho para nosotros, siempre que hay un partido en cada cancha de Colombia, ellos están y eso es darle una energía más a ellos, a nosotros, a nuestras familias. Agradecerles a ellos por apoyarnos y por siempre querer los mejores resultados”.

