La Selección Colombia se trasladó a Medellín luego del empate ante Uruguay en el Metropolitano de Barranquilla. La capital de Antioquia fue escogida por el cuerpo técnico para preparar la adaptación climatológica a lo que será la altura de Quito el próximo martes ante Ecuador. El combinado nacional hizo entrenamientos paulatinos, empezando por Envigado y llegando hasta Guarne, municipio de más metro sobre el nivel del mar y donde tiene instalada la sede Atlético Nacional.

Durante la mañana y tarde del sábado, los futbolistas hicieron su segundo entrenamiento en suelo antioqueño y coincidieron con el fenómeno astronómico del eclipse solar anular, que tuvo pendientes a gran parte del mundo. El fotógrafo del equipo capturó algunos de los momentos en los cuales los jugadores vieron el eclipse, de manera inesperada; con una careta de soldadura.

Al no tener los recursos y las herramientas indicadas por los científicos y las autoridades, ya que debían tener un filtro con certificación internacional, los futbolistas fueron recursivos y recurrieron a este visor que se usa para soldar. Si bien se trata de un utensilio improvisado, el vidrio que protege la vista, contaba con los requerimientos mínimos para no afectar la vista: vidrio de soldadura no. 14.

“Existen otras alternativas para disfrutar del eclipse de manera segura como: las gafas certificadas con norma internacional ISO 12312-2:2015, que cuentan con un filtro solar especial para estos fines y el vidrio de soldadura No.14. Se recomienda adquirir estos elementos en lugares especializados, verificar el cumplimiento de estos requisitos, asesorarse para su uso y supervisar a la población pediátrica frente a su empleo adecuado”, precisó la Universidad Javeriana en sus recomendaciones previas para aquellos que quisieran disfrutar el fenómeno natural, el último del 2023.

En las imágenes tomadas por el fotógrafo de la Selección Colombia se aprecia a Matheus Uribe y Davinson Sánchez experimentando con la careta de soldadura, así como otros integrantes del equipo. El tamaño de la herramienta les permitió a algunos tomarle foto al eclipse, como bien lo hizo Uribe.

La Selección Colombia viajará el lunes en horas de la tarde a Quito para encarar el cuarto partido de las Eliminatorias al Mundial ante Ecuador, rival con el que no se tiene un buen recuerdo de la última vez visitándolos, ya que le juego terminó 6-1. El compromiso en el estadio Rodrigo Paz Delgado dará inicio a las 6:30 p.m.

