Juan Fernando Quintero, actualmente en Racing de Avellaneda, aseguró este lunes que su continuidad en el equipo no está asegurada para el 2024. No obstante, dejó en claro que es una situación que corresponde más a los rumores que se manejan al interior del club del cambio de director técnico.

“Yo no sé si esté asegurada, porque yo no vivo de lo que viene, y vivo de mi presente. Es extraño también la situación donde no se sabe quién va a venir, se especula todos los días un entrenador, al final son cosas que pasan en el fútbol, que uno es ajeno a eso y sabe que existen. Cada tres, cuatro días me llama mi familia a decirme ‘viene este, viene el otro’, porque no consumo muchas noticias, pero es muy difícil que algo esté claro en ese aspecto. A raíz de eso uno tampoco sabe si va a estar o no, porque se empiezan a especular muchas cosas”, comentó en diálogo con DSports Argentina.