La estrategia de Arturo Reyes con el Junior parece tener los efectos esperados, pues desde su arribo, acumula solo un empate y logró conseguir las dos primeras victorias de la temporada. José Enamorado habló con El Vbar de Caracol Radio sobre su reciente llegada al club barranquillero y su pasado en Santa Fe, de cara al enfrentamiento entre el ‘Cardenales’ y ‘Tiburones’ el próximo sábado.

El delantero que llegó como préstamo con opción de compra obligatoria al cuadro rojiblanco, confesó que jugar en su ciudad natal era algo que siempre había soñado. “En su momento nosotros nos sentamos hablar con el presidente pero no se llegó a un acuerdo y también estaba la oferta del Junior que era lo que yo quería y le apuntamos a eso”, mencionó sobre las conversación que tuvo con Santa Fe respecto a su futuro.

(Vea también: Jugador que estuvo en Italia jugará en Danubio, luego de ser rechazado en Santa Fe)

A pesar de que finalmente abandonó el club, está agradecido con el trato que recibió. Ante la posibilidad de anotar un gol en contra de su anterior equipo en El Campín, afirmó que no lo celebraría. “Es complicado porque fue una institución que creyó en mí, creyó en mis capacidades y siempre me dio la confianza de yo poder destacarme”, concluyó.

Llegada a Junior

Primero días en Junior: Yo estoy muy contento de estar acá, en poquito tiempo ya he estado con dos técnicos, uno con el que nunca había compartido equipo y con el profe Arturo que sí lo conozco y que tuvimos Selección Colombia.

Relación con Arturo Reyes: Muy bien, al profe lo conozco desde hace tiempo, siempre me ha tenido confianza, siempre ha creído en mí, en mi juego y con él siempre me la he llevado muy bien gracias a Dios y la idea es ahora mirar lo que se viene de cara a que al equipo le siga yendo muy bien, como viene.

Recibimiento: Bien, el equipo me ha recibido de buena forma. Desde que llegué siempre he deseado ya ponerme a disposición del cuerpo técnico, de hacer las cosas bien y aportarle todo lo que tengo futbolísticamente y por fuera también al equipo. La idea es que este semestre podamos pelear cosas importantes.

(Lea también: Sale a la luz video por el que le impusieron comparendo a jugador del América en Barranquilla)

Actualidad en Junior

Menos presión luego de las victorias: No te niego que al equipo le sirvió mucho el ganar estos dos partidos porque lo veníamos buscando desde hace rato, gracias a Dios se dio y yo creo que eso nos cae muy bien a todos, que el equipo siga sumando y siga cogiendo mucha más confianza.

Arturo Reyes vs. Bolillo: Con el Bolillo no tuvimos mucho tiempo porque yo llegué ahora último, con el torneo empezado y a Arturo ya lo conocía. Entonces no fue algo que yo te pueda decir a ti, este es una cosa y este no, porque no tuvimos mucho tiempo. Siempre lo vi como un señor trabajador que siempre estaba dispuesto a que al equipo le salieran las cosas, lastimosamente no se dieron. Y al profe Arturo, ya lo conocía de antes, de la Selección.

(Vea también: Técnico de Independiente Santa Fe se quejó de la nómina que tiene: “Falta peso”)

Pasado en Santa Fe

Preparación para enfrentar a su antiguo equipo: Yo que los conozco a todos, estuve con ellos mucho tiempo en Bogotá, sé que Santa Fe es un equipo que se hace muy fuerte en El Campín, sabemos que el partido no va ser fácil, pero nosotros tenemos las herramientas necesarias para poderlo sacar adelante. Tenemos muy buenos jugadores, con los cuales podemos marcar diferencia y nos podemos traer un buen resultado allá en El Campín.

¿Celebraría un gol en Bogotá? No creería. Es complicado porque fue una institución que creyó en mí, creyó en mis capacidades y siempre me dio la confianza de yo poder destacarme hasta el punto de poder conseguir mi mejor nivel profesionalmente.

Razones de su salida: Antes de finalizar lo que fue mi último partido con Santa Fe, que fue en Sudamericana no pudimos llegar a un acuerdo con el presidente en ese momento, nos llegaron también otras propuestas y decidimos también elegir por Junior, porque era algo que yo siempre quise, era algo que desde muy pequeño deseaba y le agradezco también a la gente de Bogotá, la gente de Santa Fe porque ellos siempre me tuvieron mucho cariño, siempre lo sentí y en su momento nosotros nos sentamos hablar con el presidente pero no se llegó a un acuerdo y también estaba la oferta del Junior que era lo que yo quería y le apuntamos a eso.

(Lea también: Junior le remontó al América de Cali en un partidazo que tuvo siete goles; VAR, protagonista)

Aspecto personal

¿Se considera individualista? En varias ocasiones sí yo lo acepto, es algo que siempre me lo han dicho también, pero a veces cuando uno, como futbolista a veces cree que la puede hacer, uno la intenta. En muchas ocasiones no sale, pero uno ve la oportunidad y la idea es aprovechar el momento o el espacio que den. O si uno tiene la posibilidad, yo que me tengo mucha confianza, siento que lo puedo hacer y a veces sale y a veces no, como todo.

Llamado de atención luego de la expulsión: Todo fue muy rápido, fue de momento y no tuve la intensión de agredirlo en ningún momento, fue una jugada muy rápida en la cual yo quise también recuperar el balón rápido, para poder seguir jugando y no fue la mejor reacción, pero yo creo que tengo toda la disposición y tengo todas las ganas de triunfar en Junior de hacer las cosas bien, de aportarle el todo lo que se necesite. Ya hora ponerse de cara a lo que se viene, sabemos que se vienen cosas importantes y se vienen partidos muy duros.