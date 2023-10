Colombia empató 2-2 con Uruguay y a pesar del sinsabor del triunfo que se escapó en los últimos minutos, queda una certeza: James Rodríguez regresó a un gran nivel con la ‘tricolor’.

El volante del Sao Paulo y la Selección Colombia habló para los micrófonos de La W después del enfrentamiento y describió cuáles fueron sus sensaciones al volver a celebrar un tanto con el combinado nacional.

“Se me da un gol en un momento en que estaba jugando bien. En Sao Paulo no se me estaba dando y justo se me da acá. Es una sensación linda al lado de mis compañeros que me quieren mucho, aquí somos como una familia. Cuando te va bien con personas que son amigos tuyos y hermanos es una alegría enorme” señaló el 10 de la Selección Colombia.