La Selección Colombia sigue preparándose para el difícil reto ante Uruguay en el estadio Metropolitano de Barranquilla este jueves desde las 3:30 p.m. Durante la tarde del martes, el entrenador Néstor Lorenzo, quien espera que el equipo ilusione a la hinchada, trabajó con el grupo completo, haciendo énfasis en labores de definición.

Una vez el plantel regresó al hotel de concentración tras la práctica en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, algunos futbolistas aprovecharon para compartir con la gente que se reunió alrededor de la entrada para corear sus nombres y enviarles mensajes de motivación. Dos de esos jugadores a los que se les vio compartir con la afición, fueron James Rodríguez y Luis Díaz, principales referentes de esta convocatoria y en los que se deposita cierto grado de confianza para poder encontrar el resultado.

¿Cómo llegan James y ‘Lucho’?

El volante es una de las dudas en el once titular de Lorenzo. Si bien su jerarquía no se discute y el aporte en el equipo es innegable, no está asegurado como inicialista ante los ‘Charrúas’. De hecho, no lo fue frente a Venezuela y Chile y su rol lo asumió Jorge Carrascal, quien apunta para aparecer frente a los de Marcelo Bielsa desde el ‘vamos’. Desde la última convocatoria, James actuó en cuatro partidos con Sao Paulo (239 minutos), de los cuales en tres lo hizo como titular y en uno marcó gol, el primero con la camiseta del cuadro paulista ante Fortaleza.

Por su parte, Luis Díaz, quien dijo que hay que estar concentrados para el partido contra Uruguay, disputó seis partidos con el Liverpool desde su última actuación con el combinado nacional. Empezó como titular en cinco juegos, no vio acción ante el Leicester por la Copa de la Liga y marcó gol frente al LASK Linz de Austria en la Europa League. No obstante, pudo haber anotado dos si no se le hubiese invalidado el tanto legal ante Tottenham que tanta polémica generó.

El once que pondría Lorenzo: Camilo Vargas; Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Jorge Carrascal; Jhon Arias, Luis Díaz y Santos Borré.

