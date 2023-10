El excéntrico y talentoso extremo inglés, hoy en el Manchester City, Jack Grealish, mostró su admiración y respeto por el goleador colombiano Juan Pablo Ángel. Grealish publicó una foto junto al colombiano y aseguró que fue su “primer héroe”.

“Mi primer héroe”, publicó Grealish en una historia de Instagram junto a una publicación con una fotografía junto a Ángel, cuyo hijo reveló importante consejo que le dio Thierry Henry. En esta, agrega una canción que le tenían al antioqueño los hinchas del Aston Villa: “If you know, then you know. There is only Juan Pablo Ángel; si lo sabes, entonces lo sabes. Sólo está Juan Pablo Ángel”.

(Lea también: Luis Díaz, recibido en el Liverpool con abrazo paternal de Kloop antes del clásico)

Las imágenes y el emotivo mensaje que posteó Jack Grealish en Instagram junto a Juan Pablo Ángel. El inglés, fanático del Aston Villa, creció teniendo como ídolo al delantero colombiano. SU PRIMER HÉROE. pic.twitter.com/4I0nV618DH — Fútbol Adverso (@futboladverso) October 23, 2023

Grealish se encuentra en el Manchester City, que respiró en Premier League y se metió en la pelea nuevamente, desde la temporada 2021/2022; entre la temporada 2013/2014 y 2020/2021 jugó para el Aston Villa, equipo de sus amores y en el que jugó Juan Pablo Ángel entre el 2001 y el 2007, marcando más de 60 goles.

No es la primera vez que Grealish elogia a Ángel

En julio del 2021, cuando Grealish era un jugador villano aún, tuvo un encuentro con Juan Pablo Ángel. En ese entonces lo celebró con una publicación en sus redes sociales, en la cual le confesó que de pequeño asistía al Villa Park para verlo. “Un placer absoluto conocer y charlar con mi héroe cuando era niño”.

An absolute pleasure to meet and have a chat with my hero as a kid @JUANPABLOANGEL ⚽️🙌🏻 #AVFC pic.twitter.com/RHStJOHTUl — Jack Grealish (@JackGrealish) March 29, 2019

Jack Grealish fue pieza clave para Pep Guardiola en la conquista de la pasada Liga de Campeones; en la presente temporada ha disputado nueve partidos entre Premier League, Community Shield, Copa de la Liga, Supercopa de Europa y Champions, aun sin poder sumar anotaciones.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.