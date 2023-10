Wilson Morelo, uno de los goleadores históricos de Independiente Santa Fe, confesó que el gol que le marcó al equipo bogotano, en la abultada y recordada goleada de Águilas Doradas en El Campín 0-5, se lo dedicó al cartagenero Hubert Bodhert, técnico saliente de la institución.

En diálogo con el Diario AS y El Alargue de Caracol Radio, Morelo contó cómo su salida del club, por pedido de Bodhert, terminó afectándolo a él y a su familia, la cual se quedó en la capital del país; mientras que él se marchó para Medellín.

(Vea también: Trancón para clasificarse a los 8 en Liga BetPlay; 6 equipos luchan por 2 cupos)

“No. Te digo que me dolió mucho, pero no me dio por llorar. Mi esposa sí lloró y varias veces porque yo estoy solo en la ciudad de Medellín. Estoy solo, mi hijo se gradúa del colegio ahora, las dos niñas estaban a mitad del colegio. Fue una decisión muy difícil el quedarse ellos en Bogotá, donde nunca habíamos estado separados. Se tomó con mucha responsabilidad, sabía que tenía una oportunidad de ir a Águilas. Me visitan cada 15, 20 días”, contó.

Y añadió: “dolió la salida, pero lo bailado ya no me lo quita nadie, el amor y el cariño. Puedo irme a cualquier lugar del mundo, eso Dios ya me lo dio. A la gente decirle que soy un santafereño más, que los quiero y los amo, y si es la voluntad de Dios y algún día me toca regresar, lo haré con el mayor cariño del mundo porque soy hincha de esa institución”.

Su resentimiento con Bodhert

“No puedo ser hipócrita porque no lo soy. Siempre he sido un hombre con principios bien macados, yo hoy me debo a Águilas. Sea Santa Fe o el que esté al frente, no voy a querer errar un gol o no voy a entrar a la cancha a no querer hacer un gol. Después la vida te lo va a cobrar. Respeto mucho a estar institución, me pagan acá y tengo que hacer las cosas bien para mi club”, respondió sobre su gol ante Santa Fe, que selló dicha goleada el pasado 7 de octubre.

“Cuando marco el gol, cuando lo celebro, lo que se me vino a la mente fue el técnico, cuando me bajó el dedo y dice, ‘no voy a contar con él’. En su momento me pareció injusto, pero me fui para Medellín callado, no tuve problema con nada. Pero no puedo ser hipócrita en decir que cuando celebro el gol no lo estoy haciendo por él. Pero como es la vida, él se va del club, a mí la gente me corea, me quiere, todo se puso en orden, todo, absolutamente todo, pero sí, la celebración fue para el señor Bodhert”, reveló con contundencia.

(Lea también: Eduardo Méndez confirmó cuánta plata pide para vender a Santa Fe y deudas del club

Su presente en Águilas

Por su parte, sobre el buen momento que atraviesa Águilas Doradas, el mejor equipo del campeonato con 38 puntos, destacó el nivel de juego del club y el proceso que ha venido adelantando durante los últimos años.

Lee También

“Es un equipo que hace mucho viene haciendo las cosas bien. Cuando se da mi salida de Santa Fe quería ir a un equipo que jugara bien, que tuviera un proceso. Se me da la llegada gracias a nuestro presidente Fernando Salazar, que hace rato venía conversando conmigo. Se dieron las cosas, llegué a un equipo con un cuerpo técnico de mucha jerarquía. Llegaron otros jugadores con experiencia para aportar esas vivencias y que el equipo cada vez se viera más compacto”, comentó.

Y agregó del técnico venezolano César Farías y su labor como entrenador: “desde que él llegó hizo énfasis en que este equipo marca muchos goles, pero también le hacían y comenzó a trabajar y al día de hoy estamos felices”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aguilas Doradas (@aguilasdoradasr)

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.