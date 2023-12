Alfredo Arias, técnico uruguayo del Independiente Medellín, expresó su alegría por clasificar por primera vez a una final del fútbol colombiano. En la rueda de prensa previa al encuentro de ida por el título de este domingo ante el Junior, el entrenador aseguró que todo el grupo debe sentirse orgulloso y honrado por estar donde está. “Hay que estar orgullosos y trataremos de honrar este privilegio”.

Luego de sortear con creces el denominado ‘grupo de la muerte’, con 15 puntos de 18 posibles, Arias busca conquistar la séptima estrella del equipo antioqueño ante el Junior, que ya tiene nuevos refuerzos para la temporada 2024. El estratega elogió a su rival de turno y confirmó la baja del portero José Luis Chunga para este compromiso.

“Este juego no permite tiempo para adaptarse o hacer cosas desde punto cero. Cuando llegamos al DIM hablamos de construir sobre lo construido, que estaba muy bien construido, por alguien que aprecio mucho como David González. Con el esfuerzo y convencimiento de los jugadores que han logrado todo desde el primer día. Hicimos un buen campeonato, lo quiero resaltar porque el jugador debe sentir eso” comentó sobre el trabajo que se encontró cuando llegó al club antioqueño.

Al respecto, añadió: “en los cuadrangulares lo hicieron mejor. Todo eso hace pensar que tuvimos una sincronía en lo que queríamos y pueden dar, pero nada hubiese sido posible si hubiésemos llegado a construir desde cero. Nos apoyamos en los hombros de quienes estaban antes”.

El uruguayo, quien iba a ser técnico de Nacional, pero no le enviaron tiquetes, no quiso referirse de más al horario del partido, un tema que tocó días atrás. “Lo toqué en el momento que se podía tocar, que era cuando quizá se podía cambiar. No se pudo, ya está. Vamos a jugar a las 4 de la tarde y mis jugadores lo van a hacer bien”.

Mientras que de su primera final en el fútbol colombiano, señaló: “Es la primera vez que me van a ver en una final en Colombia, siempre llegamos a semifinales. En otros países tuvimos más suerte y fuimos campeones, pero también perdimos finales. Este año ganamos el campeonato con Peñarol, el Apertura, antes habíamos ganado en Ecuador”.

“Este viaje necesita de un primer paso, no se llega al destino sin dar los siguiente bien. También para llegar al destino se necesitan de esos últimos pasos. Esperamos ser coherentes con lo que hemos hecho”, concluyó.

