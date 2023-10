Mucha polémica ha causado en Inglaterra el gol mal anulado a Luis Díaz en el último partido en el que el Liverpool perdió ante el Tottenham 1-2 en Londres. El Colegio de Árbitros de la Premier League reconoció posteriormente el “fallo humano” que se cometió en esa acción de juego y que llevó a que no subiera al marcador la anotación del colombiano por supuesto fuera de lugar.

Es por eso que en medio de todo el revuelo que provocó la situación, aficionados y el propio club ‘Red’ estaba solicitando los audios del VAR para tratar de entender lo que había sucedido ante una jugada en la que se vio a Díaz claramente habilitado tras el pase de Mohamed Salah.

En la grabación se aprecia como Dan England, encargado del VAR, tras revisar las imágenes del gol anulado a Díaz, dice “Chequeo completado”, pensando que el gol había sido válido, por lo que, sin querer, confirmó la decisión del árbitro de campo, que, sin embargo, había anulado el tanto por fuera de juego.

El VAR trata de cambiar la decisión, una vez se ha restablecido el juego, algo que está fuera del protocolo, y en la sala del VAR decidieron que era ya demasiado tarde. El operador de VAR repite con insistencia que retrasen el juego, porque Luis Díaz “esta habilitado”, pero el VAR le responde: “No puedo hacer nada”, tratándose de un error de comunicación.

“Como dijimos en un comunicado después del partido del sábado, sabemos que se cometió un error humano durante este encuentro, que debería haber acabado en gol tras la intervención del VAR”, dijo la Premier en un comunicado.

“Como con todas las situaciones de gol, el equipo del VAR revisó todos los aspectos del gol. Una vez que los árbitros de campo invalidaron el gol, se pasó a la fase de comprobación en el VAR, y esta fue correcta. El punto de golpeo del balón fue preciso y el uso de la tecnología de líneas también”, señala.

“La imagen mostró que Luis Díaz estaba en posición reglamentaria, sin necesidad de utilizar una segunda línea. En un lapso de concentración en el momento, el VAR perdió la atención en la decisión que se había tomado en el campo e incorrectamente comunicó ‘chequeo completo’, confirmando incorrectamente la decisión de campo. Lo hizo sin comunicarse con el asistente del VAR”, añade.

“El partido se reanudó inmediatamente y después de unos segundos, el operador de repeticiones y el asistente de VAR se dieron cuenta de que la decisión sobre el campo había sido fuera de juego, pero no se comunicó a los árbitros del campo en ningún momento del partido. El equipo del VAR consideró si se podía volver a parar el partido, pero el protocolo no permite eso y decidieron que no se podía intervenir”, explica.

En un comunicado paralelo, el PGMOL aseguró que se va a cambiar el protocolo para que cada decisión del VAR necesite la luz verde también del asistente del VAR, además de mejorar la comunicación entre el equipo del VAR y los árbitros de campo.

Transcripción de los audios del VAR

VAR: Posible fuera de juego de Díaz

Árbitro asistente 1: Regreso por el mate de fuera de juego

VAR: Sólo comprobando el fuera de juego. Retraso, retraso

VAR: Da el punto de contacto con el balón. Punto de partida por favor

Árbitro: Sí, no te preocupes.

Operador de repetición: Así que aquí estamos.

Árbitro: Espera, está bien.

Operador de repetición: Solo obtenga un ángulo cerrado

VAR: Sí, dame una línea 2D lista después de esta, para el cuadro dos después de esa.

Operador de repetición: ¿Entonces el cuadro dos ahí?

VAR: Está bien. Perfecto sí. Línea 2D en el lado izquierdo.

Operador de repetición: Déjame cambiar de ángulo

VAR: Romero ¿Creo que sí?

Operador de repetición: Creo que este ángulo podría ser mejor. ¿Feliz con este ángulo?

VAR: Sí.

Operador de reproducción: línea 2D. Sí, está bien.

VAR: Y para.

VAR: Verificación completa, verificación completa. Eso está bien, perfecto. Apagado.

Árbitro: Saludos compañero.

VAR: Gracias amigo.

Árbitro: Bien hecho muchachos. Buen proceso.

Hooper reinicia el partido al indicar a los jugadores que Díaz fue declarado fuera de juego por el VAR.

Operador de repetición: espera, espera, espera, espera. La decisión dentro del campo fue fuera de juego. ¿Estas contento con esto?

Asistente VAR: Sí

Operador de repetición: ¿Estás contento con esto?

Asistente VAR: Gol en fuera de juego, sí. Eso está mal Díaz.

Var: ¿Qué?

Operador de repetición: La decisión en el campo fue fuera de juego. ¿Estás contento con esta imagen? Sí, está en el lado. La imagen que les dimos está al lado.

Asistente VAR: Le ha jugado. Ha caído en fuera de juego.

VAR: Oh (improperio)

Repetición operativa: Retraso retardo. Oli dice que se retrase. Oli dice que lo retrasemos.

VAR: Perdón.

Operador de repetición: Oli llama para decir que retrasemos el juego. La decisión está a favor.

VAR: No puedo hacer nada

Operador de repetición: Oli dice que se retrase. Oli dice que se retrase

VAR: ¿Olí?

Cuarto árbitro: Sí.

Operativo de repetición: ¿Retrasar el juego, retrasar el juego? Detén el juego.

VAR: Han reiniciado el partido. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada.

Asistente VAR: Sí, han reiniciado. Sí

VAR: No puedo hacer nada.

Asistente VAR: No.

VAR: No puedo hacer nada. No puedo hacer nada.

VAR: (improperio).

