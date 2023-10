Nueva polémica en el Torneo de Ascenso en Colombia. César Guzmán, presidente de Patriotas, denunció en Deportes Caracol Domingo un supuesto amaño de partido entre Deportes Quindío y Boca Juniors de Cali, durante la última fecha del certamen, lo cual terminó en la eliminación del cuadro boyacense de los cuadrangulares finales.

“Genera un poco tristeza, de desconcierto todo lo que sucede. Son eventos que uno quisiera que no pasaran en el fútbol y lo peor de todo es que ya a todos nos parece normal. Llevamos bastantes años con situaciones similares, en las que entendería uno que violan la integridad deportiva y no pasa nada, no se toman los correctivos ni se hacen las investigaciones a esta clase de asuntos”, sentenció el dirigente en un primer momento.

Lo que denuncia Guzmán es que al parecer hubo un acuerdo entre Quindío y Boca para la victoria del equipo caleño en el Estadio Doce de Octubre, lo cual terminó sellando su clasificación y por consiguiente la eliminación de Patriotas. Entre los argumentos del presidente hay dos cuestiones: el dueño de los equipos mencionados es el mismo (Hernando Ángel) y en una jugada puntual, un penalti para ser exactos, supuestamente se ve al delantero indicándole al arquero rival el lado al que pateará.

“Durante el partido celebrado en días pasados, en el cierre del todos contra todos del Torneo, había un encuentro que generaba algo de inquietud, que era ese entre Deportes Quindío y Boca Juniors por las situaciones conocidas por todo el mundo, es de público conocimiento lo de la incidencia manifiesta de una misma persona en los dos clubes (Hernando Ángel como mismo dueño de ambos conjuntos). Termina el resultado del partido generando más inquietudes que verdades”, sentenció Guzmán en un primer momento.

Y complementó respecto a la jugada mencionada entre el volante Ferney Angulo y el arquero Manuel Arias: “Se puede observar claramente cómo fue el desarrollo de ese partido… ese desafortunado gesto de uno de los futbolistas del equipo Boca Juniors, donde de manera evidente se observa cómo insinúa al portero rival hacia donde va a dirigir el cobro de un tiro penalti. Si antes habían inquietudes, eso sí genera certezas de que pudo existir un amaño de ese partido”.

Incluso reveló que casas de apuestas “de todo el mundo” habrían eliminado la posibilidad de apostar en ese partido “por todas las circunstancias que lo rodeaban” e incluso recordó cuando hace un tiempo “se podía observar al técnico de ese mismo equipo manifestando que entendía había amaño por parte de sus futbolistas en los resultados de algunos partidos”.

A raíz de todo lo anteriormente expuesto, César Guzmán le pidió a la Comisión Disciplinaria de la Dimayor realizar las investigaciones pertinentes para determinar si en verdad hubo o no amaño del partido entre Deportes Quindío y Boca Juniors de Cali.

“Terminan pasando circunstancias que lo hacen pensar a uno mal. Las autoridades deberían iniciar las investigaciones correspondientes… valdría la pena que hoy le pusieran un especial interés al asunto que acaba de pasar”, concluyó.

