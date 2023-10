Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, fue el invitado especial a la Cumbre Fútbol, celebrada este lunes en Bogotá y que contó con la participación de varios protagonistas del fútbol colombiano. En una charla con el exjugador argentino Juan Pablo Sorín y en la que Falcao García le realizó un interrogante desde España, el estratega mostró su ambición al frente del combinado nacional.

Sorín le dio paso al Tigre, quien en video saludó al entrenador y le preguntó por: ¿Cuál es su mayor alegría como jugador y su mayor sueño dirigiendo a la Selección Colombia?”, un interrogante que tuvo una respuesta sorpresiva en su aspecto como jugador.

“Con la Selección Colombia quiero todo, quiero soñar, quiero que sueñen los jugadores, que sueñe la gente, quiero tener un grupo humano espectacular, que cada vez queremos solidificar en el juego, en el carácter, en todo. Si me conformo, no puedo estar acá”, respondió Lorenzo respecto a sus objetivos al frente de Colombia.

Entretanto, de su partido más especial, rememoró su primer juego en reservas con Argentinos Juniors, dirigido por José Pékerman, con quien trabajó durante el exitoso proceso de la Selección Colombia, en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Mi sorpresa más grande fue cuando José me dijo vas a jugar en reserva el viernes en la noche contra Nueva Chicago, ¿Por qué?, porque yo estaba en sexta división, tenía 16 años, había grandísimos jugadores en mi posición en la categoría mayores y José me había dado la oportunidad, para mí eso fue como jugar una final del mundo. Yo pasaba de jugar en sexta el sábado a jugar en reserva el viernes, así que esa fue la noticia que me impactó realmente. Después, lógicamente, cuando quedas en la lista de un Mundial, Juegos Olímpicos, todas esas cosas son satisfactorias, pero vienen atrás de un proceso que vas vislumbrando”, comentó al respecto.

Al frente de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, que hace poco elogió a James Rodríguez, ha dirigido 12 partidos, con un saldo de siete victorias y cinco empates. En las Eliminatorias, el combinado nacional marcha quinto con seis puntos, producto de dos triunfos y dos empates en cuatro compromisos.

