La Selección Colombia quiere conquistar territorio austral. Este martes 12 de septiembre, el cuadro comandado por Néstor Lorenzo medirá fuerzas con Chile en el Estadio Monumental David Arellano, duelo válido por la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas.

La partida que se disputará en la ciudad de Santiago, capital chilena, comenzará sobre las 7:30 de la noche (hora colombiana) y usted podrá vivirla por ‘El Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio.

A reconquistar el Monumental

La tricolor buscará concluir esta primera doble jornada de Eliminatorias con puntaje perfecto, es decir seis puntos de seis posibles. La primera tarea se cumplió luego de vencer a Venezuela en el Metropolitano de Barranquilla y ahora es momento de dar el golpe sobre la mesa en condición de visitante.

Y es que el Estadio Monumental le trae muy buenos recuerdos a la Selección. Allí se dio la última victoria cafetera, la cual se remonta a septiembre del 2012 (clasificatorias rumbo a Brasil 2014).

En aquella oportunidad el marcador terminó 1-3 en favor del entonces combiando dirigido por José Néstor Pékerman, y con Lorenzo como ayudante. Si bien Matías Fernández adelantó al dueño de casa en la primera parte, durante el complementó llegó la remontada con los tantos de James Rodríguez, Radamel Falcao García y Teófilo Gutiérrez.

De aquella nómina se mantienen a día de hoy James, Camilo Vargas, Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado, quien por cierto es duda.

Colombia sufre por Cuadrado

La principal novedad del equipo nacional pasa por cuenta de Juan Guillermo Cuadrado. Como se mencionó anteriormente, el futbolista nacido en Necoclí tiene comprometida su partipación por problemas físicos que arrastra desde la jornada anterior.

En conferencia de prensa, Luis Amaranto Perea, asistente de Lorenzo, advirtió que el carrilero del Inter de Milán presenta una tendinitis que se agravó luego del partido ante Venezuela, razón por la que no pudo disputar el segundo tiempo, y en los últimos días ha estado en observación. “No sabemos si Juan va a estar o no”, dijo Perea.

Con lo anterior, la nómina del seleccionado colombiano podría sufrir varios cambios, especialmente en el mediocampo. De mantenerse el 4-3-3, Jorge Carrascal podría pasar a ocupar la posición de interior o Jhon Arias, que venía actuando como extremo, pasaría al centro para darle el carril a Luis Sinisterra.

Chile se ilusiona con Alexis

Del otro lado de la vereda, la situación es más esperanzadora. El entrenador Eduardo Berizzo anunció ante los medios de comunicación que Alexis Sánchez, que venía de perderse el duelo ante Uruguay en Montevideo, ya se encontraba 10 puntos desde lo físico y en dicho sentido probablemente sería inicialista.

“Puede empezar el partido claramente. Ahora es opción y es un futbolista importante que abre el ataque con calidad. Es un jugador top, importante para nosotros y seguramente lo incluiremos en el equipo titular”, sentenció el estratega argentino.

Alexis tuvo un complicado inicio de temporada, luego de anunciarse su salida del Olympique de Marsella. El experimentado extremo, y por cierto máximo goleador en la historia de la Roja, no pudo encontrar club para la temporada 2023-24, razón por la que terminó regresando al Inter, en donde ahora comparte camerino con Cuadrado.

Previa

El duelo más reciente entre ambos seleccionados se dio el 9 de septiembre del 2021, por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Aquel día se impuso la Tricolor en Barranquilla con anotaciones de Miguel Ángel Borja por duplicado y Luis Díaz (3-1).

La última vez que Colombia cayó ante la Roja por Eliminatorias fue el 10 de octubre del 2009, es decir que se encuentra invicta desde hace más de una década. En aquella oportunidad, la Selección cayó en el Atanasio Girardot por 2-4. Antes de eso había sido goleada en Chile 4-0.