Alejandro Rodríguez, portero del Deportivo Cali, estuvo en los micrófonos de El Alargue, en Caracol Radio, haciendo un balance de su carrera deportiva, cómo es la competencia con Johan Wallens y cómo fue su paso por las divisiones inferiores de River Plate.

Acerca de la titularidad en el equipo de Jaime de La Pava, Rodríguez afirmó que siempre se visualizó como el portero del Cali y que esa mentalidad, fue la que lo llevó a ganarse el puesto: “Soy una persona que siempre me visualizo. Cuando llego al Deportivo Cali, después de atajar un año en la B, venía con una mentalidad de que quería ser el arquero del Cali. Nunca vi una posibilidad lejana, siempre trabajando con esa mentalidad, visualizándome y esperando el puesto. Cuando me tocaba, sabía que iba a representar los colores de la mejor manera. Siempre enfocado en lo que quería y lo que quiero”.

Sobre la competencia con Johan Wallens, el portero de 22 años aseguró que es una competencia sana y que ambos solo quieren que el equipo mejore, independientemente de quién esté en el arco: “Competencia con Johan Wallens: Es una competencia muy sana, cada uno de nosotros sabemos lo que es el arco del Cali. Siempre estamos en pro de que el equipo mejore, de aportar y la verdad que es una competencia muy sana”.

Su paso por las inferiores de River: “El hecho de poder conocer a todos esos grandes, la humildad que todos tenían. Estuve en la época en la que fuimos campeones contra Boca. Una época inolvidable. El hecho de compartir con todos, porque entrenábamos en los mismos horarios, siempre compartíamos gimnasio. Agarraba a hablar con todos, compartí con Rafa (Santos Borré), con Juanfer Quintero, con Carrascal, más que nada por el tema de que eran colombianos, hablábamos y nos llevábamos más fácil. Con los campeones del mundo, tuve la oportunidad de conocer al “Pato” Fillol, que todos sabemos lo que es y lo que fue en su época. Fue una experiencia muy bonita”.

¿Cómo llega al Deportivo Cali?: “Me ven en Liga Élite. Yo jugaba en un club que se llama Morumbí. Ellos me ven en esos partidos porque nos enfrentamos contra la cantera y bueno, me dicen que ya me venían haciendo seguimiento y me ofrecen ir a probar. Desde ahí comenzó el vínculo con el Cali, entré a los 15 años, en el 2015″.

¿Cuál es tu fuerte como portero?: “Soy muy inteligente, que interpreta muy bien las situaciones del juego. Soy atajador, me considero un arquero moderno, que sabe jugar con los pies y muy rápido. Intuyo muy bien las situaciones de juego”.

¿Por qué portero?: “Fue algo que me nació de niño, nací con esa inspiración de ser arquero. Uno de niño hace las cosas por inspiración. Desde pequeño, mi papá me decía que saliera a hacer los goles, que a él le gustaba que hiciera goles, y de un momento a otro me ponía los guantes. Después mi padre fue entendiendo que no era hacer los goles, sino evitarlos”.

Flabian Londoño Bedoya: “Flabi fue mi compañero, mi hermano. Compartimos los dos años y convivimos juntos. Siempre nos apoyamos, fue una persona muy importante y nos apoyamos mucho. El hecho de estar fuera de casa, de ser colombianos, tenemos una gran amistad. Le está yendo bien, está en Arsenal de Sarandí y creo que ahora vuelve a River. Nos apoyamos mutuamente”.

Juntarse con Rafael Santos Borré en el Cali: “El amor que él le tiene al equipo es muy grande. El primer día que llegué a Argentina, él ya sabía y me invitó a cenar. Esos detalles, del amor por la institución, de hacerme sentir en casa. Rafa es una excelente persona que me acogió muy bien. Es lo que uno necesitaba fuera de casa. Siempre hablábamos de la grandeza del Cali, cuando él fue campeón en 2015, el paso que tiene por el Atlético de Madrid. Es una excelente persona”.

Jaime de La Pava: “Me dio la oportunidad de poder cumplir mi sueño. Es algo que me marcará por siempre en mi carrera deportiva. Es un ser humano muy tranquilo, que nos transmite esa frialdad en la cancha”.

