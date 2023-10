David Ospina continúa poniéndose a punto en Al-Nassr, luego de la lesión de codo sufrida a mediados del pasado mes de enero. Aunque el experimentado guardameta recibió el alta médica y se encuentra entrenando a la par de sus compañeros, por ahora no ha tenido actividad en competiciones oficiales.

Lo anterior se debe a que no fue inscrito por el equipo saudí para la vigente temporada, razón por la que de momento Nawaf Al-Aqidi, Raghid Al-Najjar y Waleed Abdullah están encargados de cubrir la portería.

(Vea también: Al Nassr anunció novedad sobre David Ospina, que sufrió una grave lesión en enero)

En medio de un entrenamiento del Al-Nassr, Ospina protagonizó un divertido momento con Otavio, reciente fichaje del equipo procedente del FC Porto. En video quedó registrado el momento en que el atacante portugués ejecutó una pena máxima que terminó “humillando” al arquero antioqueño.

Allí se puede ver cuando el joven atacante decide picar el penalti, a lo Panenka, y con ello dejar completamente vencido a Ospina, quien de inmediato se levanta para emprender la persecución contra su compañero. Véalo acá:

#ElVbarCaracol 😡¡El enojo de David Ospina con uno de sus compañeros! 😯Otávio le marcó un penalti a lo ‘Panenka’ al colombiano, en el entrenamiento 📻Sintonícenos de lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/lIPGpZ6AE2 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 24, 2023

Lo anterior da muestra del buen ambiente que hay al interior del Al-Nassr, cuadro que es tercero en la Liga de Arabia Saudí y en Champions es líder absoluto de su grupo con tres victorias consecutivas.

¿Cuándo regresa Ospina?

De momento no hay una fecha clara para el regreso de David Ospina a los terrenos de juego, principalmente porque, como se mencionó anteriormente, no fue metido en la lista del club para las diferentes competiciones.

(Lea también: Cuadrado no cierra la puerta a Falcao y Ospina en la Selección Colombia: “Son importantes”)

Incluso el mismo entrenador Luis Castro reconoció en rueda de prensa que por lo pronto no tiene conocimiento de cuándo podrá contar con el surgido en Atlético Nacional.

Lee También

“Tenemos siete jugadores extranjeros disponibles y elegiremos a cinco de ellos. No tengo información de que David Ospina tenga derecho a jugar, así que no responderé (si entra en convocatoria) porque no tengo información”, sentenció el estratega portugués.

El último partido oficial de Ospina con Al-Nassr data del 14 de enero, día en el que se lesionó. En aquella oportunidad disputó prácticamente la totalidad del encuentro, hasta que llegó el infortunado golpe.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.