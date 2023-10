Se avecina una nueva jornada de las Eliminatorias, más exactamente las fechas 3 y 4. La Selección Colombia, que de momento se ubica en la tercera casilla de la tabla de posiciones con 4 puntos, recibirá en el Metropolitano de Barranquilla a Uruguay, y después tendrá que visitar en Quito a Ecuador,

Para estos compromisos cruciales de cara a la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, el entrenador Néstor Lorenzo no podrá contar, por lesión, con Yerry Mina, ni Jhon Janer Lucumí, así como están en duda figuras como Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma y Johan Mojica.

Ahora bien, no todo es malo a la hora de confeccionar la convocatoria. Y es que en el frente de ataque, la pelea por ser el 9 de la ‘tricolor’ en las clasificatorias sudamericanas está al rojo vivo. Al titular Rafale Santos Borré lo quieren acompañar Jhon Córdoba y Mateo Cassierra, llamados para el debut, mientras que Radamel Falcao García busca su regreso y jugadores en ascenso como Harold Preciado o Juan Camilo Hernández anhelan su oportunidad.

Justamente al respecto habló el ‘Cucho’ Hernández, como se lo apoda, en el medio ‘The Soccer Bar’. En primer lugar manifestó su deseo de recibir el tan ansiado llamado, aunque reconoció que la convocatoria no es algo que “esté siempre en mi mente”.

“Las ganas y la ilusión de estar en la Selección, quien sería la responsable de que Millonarios y Santa Fe pierdan fichas claves, siempre van a estar, sea donde sea. Así que estar haciendo un buen trabajo aquí, lógicamente siento que me acerca al poder tener una oportunidad, pero no es algo que esté en mi mente siempre o que me meta presión para hacer un buen trabajo”, sentenció.

Agregó además que más allá del sueño de poder representar a su país, es consciente de que “juego para el club, hago el mejor trabajo para el club”, así pues por lo pronto su única preocupación pasa por guiar por la senda de la victoria al ‘Colombus Crew’ de la ‘Major League Soccer’ (MLS).

En cuanto a las Eliminatorias, el exjugador de América y Pereira informó no haber recibido ningún bloqueo de cara a una eventual convocatoria, pero confía en que dicha situación llegará debido a que “sabes que estás haciendo un buen trabajo”.

“Todavía no he recibido nada. Lógicamente estoy a la expectativa. Cuando sabes que haces un buen trabajo, sabes que estás cerca. Estoy ahí pendiente de qué pueda pasar. En lo personal espero ir, espero estar presente”, indicó.

Y concluyó: “Si viene la oportunidad para la Selección, seguramente la disfrutaré, la lucharé como siempre; si no, seguiré trabajando para estar ahí”.

Paso por la Selección

Juan Camilo Hernández tuvo destacadas actuaciones en las categorías menores de la Selección Colombia, especialmente en el Mundial Sub-20 del 2019. De allí no tardó en dar el salto a la Mayor de la mano de Arturo Reyes.

El Cucho debutó el 16 de octubre del 2018 en duelo amistoso frente a Costa Rica. Para sorpresa de muchos, tardó unos cuantos minutos en no solo estrenarse como goleador con la ‘Tricolor’ sino además firmar su primer doblete. Una locura absoluta.

Fue citado por segundo vez a mediados del 2022 para el amistoso ante Arabia Saudita y repitió llamado en enero de este año, ya bajo el mandato de Néstor Lorenzo, quien cataloga como lujo el tener a James, Quintero y Carrascal. Es por lo anterior que no sería descabellado pensar en un eventual llamado teniendo en cuenta su brillante presente en la MLS: 14 goles y 7 asistencia en 24 encuentros.

