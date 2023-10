Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, delantero colombiano del Columbus Crew, fue destacado por la MLS como el mejor jugador del torneo durante septiembre, mes en el que el jugadador de 24 años brilló como goleador.

El delantero pereirano convirtió ocho goles y dio una asistencia durante los cinco juegos que disputó el Columbus Crew en septiembre. “Un septiembre para recordar. ‘Cucho’ Hernández es el jugador del mes”, publicó la Major League Soccer a través de sus redes sociales.

A September to remember. 🔥@CuchoHernandez is the Player of the Month. #Crew96 pic.twitter.com/6YrAOSifTJ

— Major League Soccer (@MLS) October 4, 2023