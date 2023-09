El Sheriff Tiraspol de Moldavia se dio a conocer ante el mundo del fútbol luego de ganarle al Real Madrid durante su visita al Santiago Bernabéu por 1-2 a finales de septiembre de 2021 en la Champions League.

En esa oportunidad, había dos colombianos en el plantel del cuadro de Trasnistria: Danilo Arboleda y Frank Castañeda, quienes ya no están en el equipo y militan actualmente en el Al Ahli, de Qatar y el Radomiak Radom, de Polonia, respectivamente.

Ahora que el club volvió al plano internacional, para participar en la fase de grupos de la Europa League tras quedar eliminado en las rondas de clasificación de la Champions, nuevamente aparecen colombianos en el club y uno de ellos fue protagonista en el duelo de estreno ante nada más y nada menos que la Roma de José Mourinho.

Se trata de Cristian Tovar, quien marcó el gol que significó el empate parcial para el Sheriff. El defensor central capitalizó un rebote tras el cobro de un tiro de esquina y venció al arquero Mile Svilar al 57.

Previo a esta acción, en el 45+4, los italianos se fueron en ventaja con el autogol de Gaby Kiki y finalmente Romelu Lukaku se vistió de héroe para el triunfo. El otro colombiano, Alejandro Artunduaga, ex Once Caldas, jugó 87 minutos, mientras que Didier Bueno, a préstamo de Independiente Medellín, no fue inscrito en la competencia.

¡GOL DE SHERIFF! Después de muchos rebotes en el área, el colombiano Cristian Tovar dijo presente y sacó un tremendo zapatazo para poner el 1-1 ante Roma en la #UELxESPN.

¿De dónde salió Cristian Tovar, jugador del Sheriff?

El oriundo de Villavicencio, de 25 años, debutó como profesional con el Deportes Tolima en 2017. Allí, solo disputó tres partidos por liga, antes de pasar al Deportivo Pasto en 2019, donde comenzó como suplente y pudo disputar en juego en el semestre en el cual los nariñenses llegaron a la final ante Junior en 2019.

Luego, se ganó un puesto en la titular a mediados de ese año y estuvo en el cuadro del sur del país hasta julio del 2023, cuando dio el salto a Europa para jugar con el popular Sheriff, en el que ya ha estado en cuatro partidos de la Liga de Moldavia y tiene un gol.

Ahora, cumplió su sueño de anotar en una competencia internacional del Viejo Continente nada más y nada menos que ante un equipo histórico dirigido por una leyenda como Mourinho.

