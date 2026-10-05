Este domingo, 4 de octubre, se llevó a cabo el torneo europeo de ciclismo, que tuvo a grandes protagonistas y el favorito era el belga Remco Evenepoel.

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De hecho, el ciclista del Red Bull se mostró muy fuerte, dejando a todos los rivales en el camino, menos a uno, Giulio Ciccone, el italiano que quería sorprender para quedarse con ese meritorio ‘jersey’ por toda la próxima temporada.

Es más, al final se fueron los dos hombro a hombro y el italiano quiso sacar diferencia en los últimos metros, pero Evenepoel apretó y el final ha sido de lo más ajustado de los últimos años.

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Así fue la definición:

INSANE FINALE AT THE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS!! 🤯🤯 Remco Evenepoel comes from miles back in the sprint to pip Giulio Ciccone to the title! 🌟 https://t.co/KcSQTo0IB7 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 4, 2026

Luego de la revisión de las autoridades y más, se determinó que el belga se llevó la victoria por 0,0028 segundos, llevándose así una de las victorias más apretadas de los últimos años.

Ahora, algunas horas después de la competencia, el italiano se manifestó en sus redes sociales, asegurando que no está conforme con la decisión ni con las imágenes que han mostrado.

“He mirado cientos de imágenes disponibles y, en las tomas donde se ve la línea de llegada, sigo viendo una dinámica que no puedo conciliar con ese veredicto”, comenzó escribiendo el ciclista, en una publicación de Instagram.

Y agregó: “Así que no estoy pidiendo otra explicación. Estoy pidiendo ver el final de la foto que corresponde exactamente a la línea de salida real. Me gustaría ver, de manera inequívoca, el paso de nuestras dos ruedas en el punto exacto donde, según la normativa, se establece la llegada”.

Además, aseguró que si el título se definió por tan poco, es “legítimo pedir que se muestre el mismo paso con la misma precisión con la que se determinó el resultado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Giulio Ciccone (@giulio_ciccone_)

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Por lo pronto, ni los comisionados de la competencia ni la UCI se han manifestado al respecto, pero se estima que lo hagan pronto para evitar mayores confusiones en las próximas horas.

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