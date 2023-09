William Amaral sigue sin convencer dentro de la afición de Atlético Nacional a pesar de que el equipo marcha en la segunda posición de la Liga Colombiana y está cerca de sellar la clasificación a cuadrangulares. La difícil derrota ante América en el Pascual Guerrero (4-1) revivió las críticas hacia el brasileño y el sonajero de candidatos se volvió a prender.

Según el periodista de ESPN, Luis Arturo Henao, el conjunto ‘Verdolaga’ no fichó a ningún entrenador luego de la salida de Paulo Autuori debido a que los que ellos estaban buscando se encontraban ocupados con sus respectivos equipos. Santiago Escobar, Gustavo Alfaro, Hernán Torres y Luis Fernando Suárez, fueron algunos con los que se rumoreó.

El reconocido comunicador también informó sobre dos nombres que están en carpeta para que asuman a partir del 2024: Alejandro Restrepo, que no se encuentra pasando por su mejor en Deportivo Pereira tras el título en 2022, y el argentino Miguel Ángel Russo, campeón con Millonarios en 2017 que actualmente está en Rosario Central.

Russo, de 67 años, campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, tiene vínculo contractual con el equipo rosarino hasta diciembre de 2023 y se podrían comenzar a establecer contactos para atraerlo. Si bien sería uno de los opcionados, la prioridad pasaría por Restrepo, quien ya estuvo en el club como interino y luego salió rumbo al Deportivo Pereira para darle la primera estrella en su historia. El argentino ya fue tanteado por Nacional durante 2022.

Leonel Álvarez le abre la puerta a Nacional

Recientemente, el antioqueño habló, otra vez, sobre la posibilidad de llegar al conjunto ‘Verdolaga’ y le dejó la puerta abierta para una eventual oportunidad. “Nacional es un equipo estructurado, con sede, con buenas herramientas, con una estructura muy grande, que con el trabajo uno sabe que puede sacar cualquier proyecto adelante”, mencionó el también exfutbolista.

Si bien aclaró que del conjunto antiqueño “nunca he recibido una llamada o he tenido una conversación con un directivo, ni un acercamiento”, sí reconoció que “como profesional siempre quiero dirigir a equipos grandes, y ese es Nacional, un equipo que cualquier entrenador quisiera dirigir… ¿Cómo no voy a quererlo?”.

Mientras tanto, Amaral se mantiene en el conjunto paisa, para el que ha dirigido 17 encuentros, ha ganado 10, empató 3 y perdió 4, para un rendimiento del 64.7%.

