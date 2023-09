Siguen las dudas con el cuerpo técnico de Atlético Nacional. Si bien están dentro del grupo de los ocho y con la clasificación a semifinales de la Copa Colombia encaminada, luego del triunfo 0-3 ante Águilas Doradas en el partido de ida, la afición y dentro de la interna del club no están muy convencidos con el juego mostrado por el entrenador William Amaral.

A mediados de julio del presente año, el brasileño, quien llegó al club como asistente técnico de Paulo Autuori, quedó ratificado como el entrenador en propiedad del equipo antioqueño. No obstante, poco más de dos meses después, su nombre está en el limbo y las directivas estarían analizando posibles sustitutos.

“Tema Amaral: En Nacional sí están revisando hojas de vida de técnicos, no ha convencido el fútbol del equipo”, dio a conocer Salomé Fajardo, periodista de Caracol Radio, quien además indicó que uno de los objetivos de las directivas pasa por un entrenador que le apueste a las divisiones inferiores.

Esta situación sería uno de los motivos principales para descartar a Leonel Álvarez, que ha estado coqueteándole al equipo, pero, según Fajardo, “a hoy” no es opción. “Consideran que el profesor no trabaja con jugadores de la cantera y eso es prioridad para el club”, informó.

