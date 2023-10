El Comité Disciplinario de la Dimayor impuso una millonaria sanción al Atlético Huila tras los insólitos y vergonzosos hechos presentados el pasado lunes, durante el juego ante La Equidad por la fecha 15 del fútbol colombiano, cuando un recogebolas lanzó una pelota al campo para intentar cortar un ataque del equipo bogotano.

A raíz de esto, el equipo recibió una multa de más de $ 27 millones, tras violar artículo 78 del Comité Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. De igual manera, se dio a conocer el reporte del árbitro Alexander Ospina.

“Club Deportivo Atlético Huila S.A.(“Huila”) sancionado con multa de veintisiete millones ochocientos cuarenta mil pesos ($ 27.840.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal g) del artículo 78 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 15ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2023, contra el Club Deportivo La Equidad Seguros S.A. (“La Equidad”)”, dice la resolución.

Sobre los hechos, Ospina informó: “Al minuto 90+4 se presentó una acción de ataque del equipo la Equidad, cuando se encontraba en el área penal del equipo Huila, un recogebolas lanza un balón el cual interfiere en el juego. El juego se detuvo y se reanudo conforme a las reglas. Dicho recogebolas fue expulsado por su mal comportamiento; lo cual atenta contra el espíritu de juego y la deportividad. El recogebolas fue identificado como LUIS AMAYA”.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, Amaya confesó que el actuó por “amor” al equipo. “Por amor al club. Yo vi que nos iban a hacer gol y yo dije ‘acá no nos pueden hacer gol’ y lancé el balón”, explicó sobre lo sucedido.

Aunque el mismo jugador de 20 años contó que no le han dicho nada en el club por sus actos, no se descartan fuertes medidas en su contra. El extremo añadió en dicha entrevista que no volvería a hacer algo similar nunca.

