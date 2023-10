Deportes Tolima derrotó por la mínima a Independiente Santa Fe en el estadio Manuel Murillo Toro por la fecha 17 del fútbol colombiano. Todas las miradas se quedaron en una de las jugadas sobre el final del partido, en la que se anuló un gol por una supuesta falta sobre el arquero Neto Volpi.

La jugada es confusa, pero a la hora de ver la repetición, se observa que es el portero quien va a chocar con el central visitante, por lo que en vez de ser falta a favor del Tolima, sería penal en contra.

José Borda, analista arbitral, aseguró que hubo un error de protocolo en la jugada, ya que el árbitro Ortega pitó falta de Millán sobre el portero Volpi. El error fue pitar la presunta infracción y no esperar, ya que, de esta forma, el VAR no puede intervenir.

ERROR DE PROTOCOLO

En el juego @cdtolima vs @SantaFe el árbitro Ortega PITO la falta de Moreno de Santafe sobre el portero Volpi, pero se equivocó pues al PITAR la presunta infracción y no esperar; el VAR no puede intervenir. Se dan cuenta la importancia de publicar los audios pic.twitter.com/QPuR6PHQRc

— joseborda (@joseborda1) October 16, 2023