La fase del todos contra todos en el fútbol colombiano terminará el próximo fin de semana y promete estar llena de emoción, pues varios equipos llegan con posibilidades de clasificar y entrar a los cuadrangulares finales.

Uno de los equipos que busca un cupo en el cierre del torneo es el Junior de Barranquilla, que se ubica noveno, con un partido menos que el Deportivo Cali, que se ubica séptimo en la tabla de posiciones y lo supera por un punto nada más.

Aunque toda la afición y los jugadores tienen la esperanza de ingresar, hubo un inesperado testimonio del técnico de América de Cali, que también desea que el equipo ‘tiburón’ clasifique a las finales del fútbol colombiano.

Lucas González, DT de América, quiere que Junior clasifique

En la previa del encuentro entre América y Once Caldas, Lucas manifestó: “Me encantaría que se clasifique el Junior, me encantaría volver allá, me encantaría tener esa revancha después del partido que tuvimos allá, fue muy duro y fue un momento donde no teníamos toda la plantilla disponible, sufrimos y no demostramos el equipo que somos”.

Los partidos que tendrá Junior

El cuadro barranquillero sabe que saliendo victorioso de sus dos partidos restantes, logrará el cupo a los cuadrangulares finales, sus rivales serán el Deportivo Pereira y el Atlético Huila que ya descendió a la segunda división.

El partido que dejó tocado a Lucas

El 23 de agosto y cuando recién se disputaba la jornada 7 del campeonato, América visitó el Metropolitano de Barranquilla en busca de salir de una racha de malos resultados, el partido no podía ser mejor para el cuadro caleño, que marcó tres goles en los primeros 45 minutos, Emanuel Olivera en contra y un doblete de Edwin Cardona pusieron a festejar a Lucas.

Sin embargo, cuando el primer tiempo estaba en su ocaso, Junior logró descontar gracias al tanto de Carlos Bacca por la vía del penal, el resultado parecía liquidado de igual forma, pero el descuento dejaba la incógnita en el aire.

Lo impensado sucedió y Junior logró una de las remontadas más épicas de la historia del fútbol colombiano, pues al minuto 58, Daniel González ponía el 2-3, luego Deiber Caicedo al 72 ponía en tablas el juego, y nuevamente en el ocaso, pero esta vez del segundo tiempo, Daniel González le dio la victoria a Junior desde la vía del penal al minuto 90+3.

Tras este partido, la afición pidió el despido inmediato de Lucas González como entrenador del América de Cali, sin embargo, los jugadores respaldaron al técnico y los resultados fueron llegando con el paso de los partidos.

