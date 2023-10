Lucas González hace rato se ganó un espacio entre la afición del América de Cali a pesar de haber sido abucheado en un principio y criticado fuertemente por no conseguir los resultados en las primeras jornadas. Sin embargo, con el paso de los partidos y del perfeccionamiento de su idea, comenzaron a cosechar buenos partidos al punto de llegar a un invicto de 14 partidos sin conocer la derrota.

En su última salida, el conjunto vallecaucano se sacó la espina y venció en condición de local a Millonarios, rival que se había impuesto en los tres anteriores encuentros. Tras el juego, el entrenador Lucas González apuntó hacia quienes continúan realizando críticas, aunque él manifestó que se las toma con “humor”.

“La verdad es que amo mi profesión, creo que solamente la cambiaría por la profesión de Edwin Cardona, pero no soy lo suficientemente bueno para hacer lo que él hace. Aprendí cosas para hacer bien mi profesión y es relativo porque a veces otros la hacen mejor, pero sí la disfruto enormemente. He aprendido que, aun cuando la pasamos mal, que fue verdaderamente mal al inicio, a tomarme las cosas con humor”, comenzó diciendo el estratega bogotano.

Por su parte, hizo mención específicamente a quienes hablan de que América defiende mal, aludiendo a que los comentarios no parecen rigurosos. “Cuando dicen que América defiende mal, lo tomo con humor. Sigo escuchando críticas y a veces me llaman la atención porque no parecen objetivas muchas veces. Cuando miras objetivamente, América defendió mal en dos juegos, donde nos hacen siete goles en dos partidos. Cinco de esos siete fueron penales, tres penales fueron en un partido, algo que no puede pasar. Pero gracias a que eso pasó, América aprendió a defender bien. Por eso me lo tomo con humor cuando dicen eso de que defendemos mal solo por esos partidos puntuales”, comentó.

Asimismo, se refirió a los objetivos cumplidos hasta la fecha en la institución y los que restan por alcanzar, uno de esos la clasificación a la Libertadores por la vía de la tabla de la reclasificación. “Estamos para lo que tiene que estar América, que es aspirar a ser campeones. Siempre le digo a los jugadores que no somos los mejores cuando ganamos ni los peores cuando perdemos. Un objetivo era pasar los 35 puntos, clasificarnos con anticipación también. Ahora, el siguiente objetivo es clasificar a Copa Libertadores por reclasificación. Tenemos que aspirar a eso antes de ir por la 16”.

Elogios a Alberto Gamero, DT de Millonarios

González también tuvo espacio para dedicarle unas palabras a Alberto Gamero, entrenador del cuadro capitalino. “Nos conocimos en cursos que hacíamos. Si no es el mejor técnico, es de lo mejor que tiene Colombia. Este año es el mejor porque es el actual campeón, su equipo dominó el semestre pasado. Pero yo preparo mis partidos, sé que él tiene variantes interesantes”, destacó el técnico de 42 años.

“Queríamos superar la barrera de los 35 puntos en el partido pasado. Desafortunadamente no pudimos ganarlo y lo superamos hoy contra un equipo que es el actual campeón y que justo le ganó a América los tres partidos del semestre pasado, tiene un sabor especial. La primera parte es de lo mejor del semestre. Son los campeones porque tienen buenos jugadores y un excelente entrenador. Él mete la mano en la media parte y cambia y es normal que el partido también, porque el dominio del primer tiempo es muy amplio. Estoy contento”, concluyó.

