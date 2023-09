El pasado 18 de agosto, el vehículo de Iago Falque recibió varios disparos a las afueras de la sede del América. Este hecho repudiable le costó caro al América de Cali, pues dos semanas después, el club vallecaucano comunicó que el jugador español decidió rescindir su contrato ante la inseguridad que se vivió en Cali. Un par de días después, conversó con el diario deportivo ‘Revelo’ y por primera vez habló de lo ocurrido.

El futbolista corrió con la fortuna de no estar dentro del auto, y aunque no se registraron heridos, el intento de robo llevó al volante a tomar una decisión definitiva. “Te preocupas, porque mi hijo podría haber estado en el coche. Tiene dos años y, si hubiera ido detrás, no estaríamos hablando de un susto, sino de algo mucho más grave”, comentó refiriéndose a las razones que lo motivaron a regresar de manera definitiva a España.

Entre sus principales preocupaciones posterior a su partida está el daño que la situación podría causar en la imagen del país y del equipo de la Liga BetPlay en el exterior. “Espero que el América no salga perjudicado de esto, porque mi idea siempre fue ayudar a que al club se le conociese más en Europa y que los europeos le perdiesen el miedo a irse”, mencionó ante la posibilidad de que lo sucedido afecte el mercado de fichajes en un futuro.

La opinión de su familia fue un factor determinante en las horas posteriores al ataque. “Querían que me fuese de allí. Estuve unos días en Miami para aclararme y ver qué era lo mejor, lo que quería y lo que no. En frío, junto a mi mujer, decidimos que me volviera a España”, señaló al agradecer el tiempo y apoyo que los directivos de los ‘Diablos rojos’ mostraron a lo lago de todo el proceso.

Además, reiteró que el América de Cali ha sido el club donde más ha disfrutado el fútbol, aún siendo figura en el Torino y después de jugar en importantes clubes europeos. “En España o en Italia tú quieres mucho a tu equipo, pero hay otras cosas que son primarias; allí, lo que sentía es que lo primero en la vida de la gente es ir a ver al América”, concluyó el jugador al destacar que gracias a la ‘Mechita’ recuperó las ganas y la ilusión de jugar.