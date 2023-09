Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, se refirió al supuesto interés del Real Zaragoza de España, desmintiendo que sea una posibilidad latente y asegurando que su renovación con el cuadro ‘Embajador’ está prácticamente lista y es solo cuestión de una firma.

Gamero, quien termina su vinculo con el equipo bogotano al final del presente año, ha sido relacionado con varios equipos a nivel internacional. Además de España, se ha hablado de una oferta por contratarlo desde el fútbol mexicano.

“Me sorprende esa pregunta. Me sorprende porque los dueños de Millonarios, en cabeza del doctor Joseph y el doctor Serpa, tienen muchos vínculos con Zaragoza y en ningún momento se ha tocado ese tema conmigo. Yo siempre he dicho: la renovación con Millonarios es únicamente firmar, hay muchas cosas habladas y planteadas. Ningún técnico puede decir que no está interesado en ir al fútbol español o europeo, todos tenemos esa gran ilusión y yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Él me dirá si algún momento iré hacia allá”, comentó el estratega samario al respecto.

Novedades para enfrentar a Bucaramanga

Millonarios tendrá al menos tres cambios para su duelo de este viernes ante el Bucaramanga, por la fecha 11 del campeonato. Por expulsión no estarán disponibles Daniel Cataño, David Mackalister Silva y Daniel Giraldo. En contraste reaparecerán Álvaro Montero y Daniel Ruiz.

“Las bajas hay que asumirlas. Cataño, Giraldo y Silva. Seguro va a ir Pereira y Larry, tengo posibilidades de Valencia por izquierda, Guerra por derecha y Ruíz de media punta. Pero también podemos jugar con Ruíz de extremo y jugar con dos delanteros. Las ausencias hay que saberlas recibir, olvidarse de ellas. Afortunadamente solo les dieron un partido. El peso que tienen ellos estando afuera es grande. Queremos hacer un partido redondo, para que estén tranquilos ellos y nosotros, pero tenemos como reemplazar esas ausencias”, señaló al respecto.

De las rojas recibidas este semestre, añadió: “las expulsiones vienen por la situación que vivimos. Hay jugadores que no quieren dar un balón por perdido y se exceden. No tenemos que entrar en ese desespero, este equipo tiene que levantarse y yo sé que nos vamos a levantar. Alianza, Pasto y Huila son los últimos clasificados y tenemos que hacer más puntos que ellos. Desafortunadamente tenemos que hacer 4 puntos más que ellos en estos 30 que nos quedan”.

Finalmente, insistió sentirse sereno a pesar del momento que atraviesa el equipo en el presente campeonato. “Yo soy la cabeza de esto y no puedo mostrar preocupación, tengo que mostrar trabajo. Acá hay un equipo que ha hecho por momentos las cosas bien y por momentos las cosas mal. Tengo que darles la confianza de trabajar todos los días y hablar con ellos. Sabemos que estamos en un puesto que no es el de nosotros y que tenemos un puntaje que no es el de nosotros”.