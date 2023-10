Problemas en Millonarios de cara al clásico capitalino. Luego del empate a uno con Unión Magdalena en El Campín (duelo aplazado de la fecha 15 en Liga), el entrenador Alberto Gamero dio un reporte de las novedades que tendría su equipo para el duelo del próximo sábado 21 de octubre frente a Independiente Santa Fe.

El cuadro capitalino, que todavía tiene un partido pendiente, ocupa la sexta posición del campeonato con 26 unidades. Una victoria frente al rojo capitalino lo dejaría al borde de la clasificación y de paso le quitaría cualquier posibilidad de meterse a cuadrangulares a su eterno rival. No será una tarea sencilla teniendo en cuenta que Santa Fe tendrá en la raya a su nuevo entrenador Pablo Peirano y de paso oficiará como local.

Así las cosas, Gamero sentenció en conferencia de prensa que el mediocampo azul podría mantenerse con variantes a raíz de los últimos acontecimientos con David Mackalister Silva, Daniel Cataño y Daniel Ruiz.

Bajas de Millonarios en Liga betplay

En el caso de Silva, capitán del equipo, se perdió el duelo ante Unión Magdalena por una virosis, según explicó el entrenador. En este orden de ideas, el cuerpo técnico tendrá que esperar su evolución, teniendo en cuenta que la fiebre “no le bajaba” y de seguir así tendrá que regresar al centro médico para ser revisado.

Respecto a Ruiz, ya era conocida su baja por estar convocado con la Selección Colombia Sub-23, la cual disputará los Juegos Panamericanos de Santiago. Se espera pueda regresar para el inicio de los cuadrangulares finales.

Finalmente, Cataño sería la gran sorpresa. El antioqueño se ha perdido los dos últimos partidos del azul (Junior, Unión Magdalena) por una tendinosis del aductor derecho y, en palabras del mismo Gamero, no llegará al clásico. Baja sumamente sensible para la zona creativa.

“Cataño es el que está un poquitico más demoradito. No creo que vaya a estar para el clásico. Vamos a ver si contra Chicó pueda estar… El que seguramente no va a estar el sábado será Cataño”, dijo el estratega ante los medios de comunicación.

Y complementó respecto al armado del mediocampo: “Lo de Macka no es lesión, es una virosis. A Cataño todavía no le alcanza. Vamos a mirar las posibilidades que podamos tener. Este equipo se acostumbró a la estructura del 4-2-3-1, con el 4-3-3 la hacemos bien, pero no tenemos tanta claridad cuando no tenemos el 10 ahí. A veces las circuntancias nos llevan a tener otro plan de partido”.

Posibles regresos

Con las ausencias de los Danieles, Ruiz y Cataño, para el clásico ante Independiente Santa Fe, el entrenador Alberto Gamero podría repetir el esquema que utilizó frente al Unión Magdalena: línea de tres en la mitad con Larry Vásquez, Daniel Giraldo y Juan Carlos Pereira.

Asimismo podría tener importantes regresos, por lo menos en el banquillo. Según expuso el equipo bogotano en redes sociales y posteriormente confirmó Gamero, cuatro futbolistas tienen el alta médica. Se trata de Fernando Uribe, Stiven Vega, Omar Bertel y Elvis Perlaza.

“Ya hicimos un rato fútbol con ellos y creo que están muy cerquita para estar con nosotros. Vamos a mirar si puede ser para el sábado o el día miércoles contra Chicó”, concluyó.

