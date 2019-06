Este martes todos los medios de comunicación deportivos de ese país prendieron las alarmas al enterarse que Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, reemplazaría a Sergio Agüero y Ángel Di María de la formación titular para el partido contra Paraguay. Esto debido a que esos dos jugadores son referentes del plantel y muy cercanos a Lionel Messi.

La mayoría de periodistas deportivos coincidieron en que Scaloni nunca quiso convocar a Agüero, de hecho no lo hizo en los primeros seis amistosos que dirigió, pero que al final asumió ese riesgo. Al filtrarse que el goleador del Manchester City, los periodistas también supieron que Scaloni y Agüero hablaron personalmente en las últimas horas.

“Ya hubo una charla entre Scaloni y el ‘Kun’ Agüero. El ‘Kun’ ya sabe que está afuera del equipo. Esa charla fue dura, esa charla no tuvo la hipocresía que tiene la relación entre los entrenadores y los jugadores porque el ‘Kun’ le dijo a Scaloni lo que pensaba. Esta relación es muy difícil que continúe. Hay un matrimonio por conveniencia, por esta Copa América”, reveló el periodista Marcelo Sottile en el programa ‘90 minutos de fútbol’, del canal Fox Sports.

En el mismo sentido que Sottile se pronunció el periodista Diego Fucks. “De la charla Agüero-Scaloni, Scaloni le dijo que le quería dar confianza a Lautaro Martínez y Agüero le dijo: ‘¿Por qué no me la das a mí?’. Está devastado el ‘Kun’. Está mal, la está llevando mal porque no le gusta lo que pasó. Ni en sus peores pesadillas imaginaba que después del primer partido lo iban a sacar como lo sacan”, agregó Fucks al respecto.

Agüero fue titular en el partido con Colombia, pero no tuvo figuración alguna, en gran parte porque su equipo no fue colectivo y no lo nutrió de balones claros para marcar en el arco defendido por David Ospina.

A la salida del ‘Kun’ del once inicial se sumaría la de Renzo Saravia, Guido Rodríguez y Ángel Di María, quienes serían reemplazados por Lautaro Martínez, Milton Casco, Roberto Pereyra y Rodrigo de Paul.