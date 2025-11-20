Un estadounidense describió con detalle la experiencia cercana a la muerte que vivió tras un accidente ocurrido en 1987. John Davis, hoy de 59 años, volvió a captar la atención pública al relatar el episodio que marcó su vida cuando tenía apenas 21 años.

(Vea también: Hombre murió durante 3 segundos y volvió a la vida con reanimación; video es impactante)

Según narró, todo comenzó luego de que sufriera un paro cardíaco provocado por una reacción a la anestesia durante una cirugía, un evento que lo llevó —según él— a experimentar una vivencia que definió como “un viaje al más allá”.

Su testimonio volvió a difundirse masivamente después de aparecer en varios medios británicos, incluyendo una extensa entrevista en el pódcast de YouTube ‘Next Level Soul’, donde profundizó en lo que vio, sintió y entendió durante los seis minutos en los que estuvo clínicamente muerto.

La historia de Davis se remonta a una visita que hizo a la casa de sus padres en 1987. Durante su estadía decidió subirse a una de sus motocicletas para dar un paseo. Sin embargo, mientras avanzaba por una carretera rural, se vio obligado a girar bruscamente para evitar atropellar una ardilla que cruzó repentinamente. La maniobra lo desestabilizó y terminó estrellándose violentamente contra un árbol.

El impacto le causó lesiones severas en los tendones de la mano derecha, lo que lo llevó a una intervención quirúrgica. Fue allí, en plena operación, cuando su cuerpo reaccionó de manera adversa a la anestesia, provocando un paro cardiorrespiratorio que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la vida y la muerte. Ese fue el inicio de lo que posteriormente describió como una experiencia cercana a la muerte.

El relato de lo que vio John Davis en el ‘más allá’

Davis aseguró que, en el instante en que perdió la conciencia, se encontró en “el edificio de mármol más hermoso y perfecto que pudiera imaginar”. Describió puertas ornamentadas, mesas relucientes y una serie de túneles que conectaban diferentes espacios, una arquitectura que comparó con la del Templo de Artemisa en Turquía. Afirmó sentirse sorprendentemente tranquilo, como si la atmósfera del lugar transmitiera una paz absoluta.

En ese entorno escuchó, según su relato, la voz de alguien que se identificó como Alan, un supuesto guía espiritual que lo acompañó durante todo el recorrido.

“Nunca vi a esta persona, pero durante mi experiencia cercana a la muerte este hombre me decía lo que veía, a quién estaba mirando. Me dijo que el edificio era un centro de guía espiritual”, explicó.

Davis aseguró que luego fue conducido a un extenso jardín donde, según él, las personas fallecidas se reúnen con familiares que ya murieron. Tras esa especie de transición, llegó a un espacio donde pudo observar momentos de su propia vida “como si fueran películas”, escenas que mostraban episodios de distintas etapas, desde su infancia hasta la juventud.

En la fase final de su experiencia, relató que su guía lo llevó ante un hombre y una luz intensa le impidió distinguirle el rostro. Solo alcanzó a ver una túnica con capucha y una faja roja alrededor de la cintura.

“Levantó las manos y dijo: ‘Debes decirles que la muerte no existe’. Pero justo en el instante en que dijo eso, desperté de nuevo en el hospital, rodeado de médicos”, narró.

Aunque estuvo clínicamente muerto durante 6 minutos, aseguró que la experiencia pareció durar cerca de dos horas. La percepción del tiempo, dijo, era completamente diferente: “El tiempo es distinto allí; no existe como aquí”.

Desde ese episodio, Davis sostiene que su vida cambió de manera radical. Afirma que perdió el miedo a la muerte y que ahora incluso la espera con serenidad, convencido de que volverá a encontrarse con sus seres queridos.

Dedica su vida a compartir lo que considera una verdad universal: “Este mundo es solo una sombra, un campo de entrenamiento. Nuestro verdadero hogar es esa dimensión perfecta y sólida que espera a todos”.

