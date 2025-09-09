La joven arquitecta de 21 años, Yudi Alexandra Castellanos Solano, continúa desaparecida desde el domingo 7 de septiembre de 2025. Según testigos, la estudiante fue arrastrada por la corriente del río Güejar, en el sector Caño Canoas, ubicado en La Macarena, Meta.

El incidente ocurrió durante un recorrido turístico en el que participaban familiares y amigos, quienes reportaron que el nivel del río aumentó de forma repentina, dificultando el retorno seguro del grupo.

La FM reveló imágenes inéditas en las que se observa a la joven minutos antes de caer a la fuente hídrica. Los acompañantes señalaron que la última vez que vieron a Castellanos Solano fue mientras caminaba cerca de las tres cascadas del área.

Debido al fuerte aumento del caudal provocado por intensas lluvias, el guía recomendó replegarse. En ese momento, el torrente sorprendió a la joven y la empujó corriente abajo. La situación provocó una rápida reacción entre los presentes, aunque las condiciones del terreno impidieron su rescate inmediato.

Desde ese día, se coordina una búsqueda intensa con el apoyo de la Defensa Civil, habitantes locales y autoridades del departamento del Meta. Según declaraciones de un tío de la joven, los esfuerzos no han cesado, pero aún se requieren más recursos logísticos y humanos para ampliar la operación. “Seguimos luchando con esperanza. Queremos encontrar a Yudi”, expresó el familiar en entrevista con Blu Radio.

Familiares de Yudi Alexandra Castellanos hablan de posible negligencia en búsqueda

La familia, originaria de Tunja, expresó su frustración por la falta de información oficial sobre el paradero de la joven. La madre de Castellanos Solano reiteró su pedido de ayuda en medios nacionales, mientras los rescatistas enfrentan dificultades geográficas y climáticas.

A pesar de ello, las autoridades aseguran que los esfuerzos continúan y se evalúan nuevas estrategias de rastreo con tecnología y apoyo especializado. “Lo más urgente que necesitamos es caretas, la comunidad está organizada en grupos”, indicó Ana Victoria Solano, madre de Yudi.

Por otra parte, Leonardo Castellanos, hermano de la desaparecida, dio a conocer aparentes negligencias en las labores de búsqueda, de acuerdo con información proporcionada por El Tiempo.

“En el sector no hay señal de celular y, aparte, una periodista de la zona nos dijo que no iba a llegar ni Ejército ni Policía a ayudar con la búsqueda, porque esa es un territorio considerado como zona roja en la que, por la presencia de grupos armados, ellos no se pueden arriesgar”, aseguró Castellanos, según el rotativo.

Además, afirmó que hasta las tres horas llegaron funcionarios de la defensa civil al lugar donde se perdió su hermana, pero no llevaban las herramientas y equipos necesarios.

