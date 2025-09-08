En una situación de angustia, el turismo de aventura en Colombia se ve envuelto en una dramática situación con la desaparición de Yudi Alexandra Castellanos Solano, una joven arquitecta de 21 años de edad, arrastrada por la corriente del río Güejar mientras disfrutaba de un paseo con su familia en La Macarena, Meta.

La Macarena, conocida por su diversidad natural como paraíso de turismo de aventura en el Meta, pasó a ser el escenario de una historia de desgracia el pasado 7 de septiembre. Los familiares de Yudi Alexandra expresaron a la prensa su angustia e inconformidad por la demora en el inicio de las labores de búsqueda. “Se perdieron horas vitales que podrían haber salvado a Yudi Alexandra”, relataron, mientras pedían un llamado urgente a las instituciones para refuerzos en la búsqueda.

La Defensa Civil responde actualmente con un equipo de cinco socorristas especializados en rescate acuático, pero hasta el momento no han tenido resultados positivos. Evalúan todas las posibilidades en la zona del río Güejar y sus alrededores, una región selvática que combina caudalosas cascadas, fascinantes recorridos en balsas y una flora y fauna locales que son un deleite para los turistas.

Este incidente destaca los riesgos que supone el turismo de aventura en entornos naturales de gran belleza pero también peligrosos, y la necesidad urgente de mejorar la coordinación y la respuesta rápida en caso de accidentes. La desaparición de Yudi Alexandra al parecer se dio por la falta de medidas de seguridad adecuadas en este tipo de entornos, y la angustia de su familia es un recordatorio penoso de las consecuencias fatales que puede tener la falta de preparación en caso de emergencias.

No cabe duda de que el lugar, famoso por ser uno de los destinos naturales más importantes de Colombia, requiere precaución y seguridad para las actividades que allí se practican como rafting, kayak, senderismo, entre otros.

