En una apremiante carrera contra el tiempo, la familia de la joven Yudi Alexandra Castellanos clamó por respuestas ante su inexplicable desaparición durante una actividad turística en el sector de Caño Canoas.

La angustiada familia denunció una posible negligencia por parte de la agencia de turismo encargada, a quienes acusaron de ocultar información y de no colaborar con la búsqueda de Yudi, según informó El Tiempo.

En el marco de este insólito suceso, surgió el debate sobre la sensibilidad y la diligencia institucional requeridas frente a los casos de personas desaparecidas en Colombia, una problemática que lamentablemente sigue afectando el tejido social del país.

“De la empresa de turismo solo iba un guía. De la aseguradora de la agencia nadie ha hecho presencia y todo lo que se ha gestionado y presionado es desde Tunja, porque allá no tenemos apoyo de ningún organismo, ni autoridad o empresa”, declaró un familiar cercano de Yudi Alexandra en conversación con el rotativo.

“Lo que están es escondiéndose”, agregó Leonardo Castellanos, hermano de la joven boyacense, refiriéndose a la agencia turística, de acuerdo con el citado medio. Se trata de la empresa Viajes Ecológicos EcoTrips, que habría bloqueado el grupo con el que mantenían comunicación con el grupo de la excursión.

¿Qué pasó con Yudi Alexandra Castellanos?

La joven no cayó al río Güejar mientras participaba en una actividad organizada por una agencia de turismo privada, la cual habría incurrido en fallas de seguridad y falta de acompañamiento adecuado durante el recorrido.

El lamentable episodio se presentó el pasado domingo 7 de septiembre y la joven se encontraba en compañía de algunos de sus familiares, entre ellos su hermano.

“Ella pisó una corriente que la hizo perder el equilibrio y se la llevó, frente a mi mirada, porque aunque lo intenté, no pude hacer nada, ya que los mismos guías locales no me lo permitieron”, señaló su familiar.

