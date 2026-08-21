Varios movimientos sísmicos fueron registrados en Colombia durante la madrugada de este viernes 21 de agosto, en una seguidilla de eventos que tuvo como escenarios a Antioquia y Chocó.

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La actividad comenzó en el occidente del país y posteriormente se concentró en el departamento del Chocó, donde se presentaron dos eventos en un mismo municipio con pocos minutos de diferencia.

Los tres registros fueron reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y tuvieron características diferentes en cuanto a magnitud y profundidad, según los boletines emitidos por la entidad.

Los movimientos se conocen en medio del seguimiento que mantiene el SGC sobre la actividad sísmica en el Chocó, departamento que ha registrado numerosos eventos desde el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

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Sismo de magnitud 3,0 se registró en Dabeiba, Antioquia

El primero de los tres temblores ocurrió a las 3:13 de la madrugada y tuvo como epicentro a Dabeiba, Antioquia, a 8 kilómetros del casco urbano. De acuerdo con el boletín del SGC, el evento alcanzó una magnitud de 3,0 y fue reportado con profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

Este fue el único de los tres sismos registrados durante ese lapso que tuvo como epicentro un municipio de Antioquia. Posteriormente, la actividad reportada por el SGC se concentró en Istmina, Chocó.

Istmina registró dos temblores en menos de 10 minutos

El segundo movimiento ocurrió a las 3:28 a. m. en Istmina, Chocó. El SGC informó inicialmente una magnitud de 2,8 y señaló que el evento tuvo profundidad superficial.

Nueve minutos después, a las 3:37 de la madrugada, la misma zona volvió a registrar actividad sísmica. En este caso, el boletín de la entidad reportó un movimiento de magnitud 3,3, pero con una profundidad de 74 kilómetros.

La diferencia entre ambos eventos resulta relevante: aunque los dos fueron localizados en Istmina y ocurrieron con pocos minutos de separación, tuvieron magnitudes y profundidades distintas.

¿Estos temblores están relacionados con el terremoto de magnitud 7,4?

Los nuevos registros se presentan en un departamento que ha mantenido actividad sísmica después del terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. El SGC ha explicado que después de un evento de esta magnitud pueden presentarse réplicas durante un periodo prolongado.

Sin embargo, la aparición de varios sismos en la misma región no permite establecer por sí sola que todos correspondan a réplicas del terremoto principal. Cada evento debe ser analizado de acuerdo con su ubicación, profundidad y características.

Por ahora, los boletines del SGC reportan los tres movimientos de esta madrugada como eventos sísmicos independientes, mientras continúa el monitoreo de la actividad en la zona.

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