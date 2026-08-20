Un nuevo temblor se registró en Colombia durante la noche de este jueves 20 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento tuvo una magnitud de 3,5 y se localizó en el municipio de Sipí, en Chocó.

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De acuerdo con el Boletín Actualizado 1 de la entidad, el sismo ocurrió a las 8:38 de la noche y tuvo una profundidad superficial, característica que puede hacer que un movimiento sea percibido con mayor intensidad en zonas cercanas al epicentro.

El municipio de Sipí volvió a aparecer en los registros sísmicos luego de varios movimientos reportados en esta zona del Chocó durante los últimos días. Incluso, el pasado 18 de agosto, el SGC también informó sobre otro evento de magnitud 2,5 y profundidad superficial en ese municipio.

¿En dónde se sintió el temblor de magnitud 3.5 en Sipí (Chocó)?

Luego del sismo reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), varios ciudadanos acudieron a las redes sociales para contar en qué zonas percibieron el movimiento.

Entre los comentarios aparecieron reportes desde Trujillo, Cali y Yumbo, en el Valle del Cauca. Algunos usuarios también reaccionaron con preocupación y humor ante las alertas que reciben sobre los movimientos sísmicos.

“Dios mío, necesitamos esta aplicación de ustedes cuanto antes, esas aplicaciones nos van a matar de un infarto”, escribió uno de los internautas. Otros mensajes fueron más directos: “Se sintió en Trujillo, Valle”, “Se sintió en Cali” y “Se sintió en Yumbo, Valle”.

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