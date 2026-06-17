Por: Caracol TV

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A más de 37 años de prisión fue condenada una mujer que en la ciudad de Cartagena, Bolívar, le quitó la vida a su hijo, un pequeño de apenas 1 año y 2 meses de nacido. Según las investigaciones de las autoridades, la agresora asfixió al menor de edad.

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La condena en contra de esta persona fue de 37 años y 5 meses de prisión. Los hechos ocurrieron el 13 de agosto del año 2024 en el barrio Membrillal.

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Mamá que asesinó a su hijo en Cartagena se intentó quitar la vida

La Fiscalía aseguró que en el lugar de lo ocurrido la mujer de 21 años, luego de sostener una discusión telefónica con su expareja sentimental, asfixió a su propio hijo con una almohada. Posterior al crimen, narró el ente investigador, la mujer intentó quitarse la vida con un objeto cortopunzante, causándose lesiones en las muñecas y en el cuello.

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Al día siguiente de los hechos, el niño y la mujer fueron encontrados, cuando el excompañero sentimental de la homicida se acercó a la vivienda a dejar dinero para su manutención. La madre de la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde se recuperó de las heridas. El menor de edad, por su parte, se encontraba sin signos vitales.

La agresora fue hallada responsable del delito de homicidio agravado por aprovecharse de la situación de inferioridad de su hijo al momento de asesinarlo.

Finalmente, la Fiscalía indicó que “esta decisión es de primera instancia y frente a ella proceden los recursos de ley”.

¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar y maltrato infantil?

En Colombia, la denuncia de violencia intrafamiliar y maltrato infantil constituye un deber ciudadano y un mecanismo de protección de derechos fundamentales. La persona afectada o cualquier testigo puede acudir a diferentes instancias para garantizar la seguridad de los niños, niñas y demás miembros de la familia. El primer paso es dirigirse a la Comisaría de Familia, entidad encargada de recibir denuncias y dictar medidas de protección inmediatas, como órdenes de alejamiento o acompañamiento psicosocial. En casos de urgencia, también es posible acudir a la Policía Nacional o llamar a la línea de emergencia 123, donde se activa un protocolo de atención rápida.

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Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación recibe denuncias formales que pueden dar inicio a procesos penales contra los agresores. Para situaciones que involucran a menores de edad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la entidad competente para brindar protección, iniciar procesos de restablecimiento de derechos y garantizar la atención integral de los niños afectados. Las denuncias pueden realizarse de manera presencial en sus sedes o a través de líneas telefónicas habilitadas.

Es importante destacar que la legislación colombiana protege a las víctimas y establece que las denuncias pueden ser interpuestas por cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos, sin necesidad de ser familiar directo. Además, existen canales de atención gratuitos y confidenciales que buscan reducir el temor a represalias. Denunciar no solo permite activar medidas de protección inmediatas, sino que también contribuye a la prevención y sanción de la violencia, fortaleciendo la cultura de respeto y cuidado en el entorno familiar. En este sentido, la acción ciudadana resulta esencial para garantizar que los derechos de los niños y las familias sean respetados y defendidos.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)