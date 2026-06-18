El proceso de separación entre el excandidato presidencial Santiago Botero, quien fue señalado de maltrato intrafamiliar, y la artista pereirana Manuela Echeverry avanza en medio de una negociación, en la que ambas partes pondría fin a su vínculo conyugal bajo un esquema concertado.

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En ese contexto, un documento de mutuo acuerdo divulgado por El Tiempo expone la estructura económica que se discute actualmente y que, según lo planteado, permitiría cerrar el capítulo legal y financiero del matrimonio.

Se trata de un borrador que recoge compromisos de largo alcance y que incluye tanto obligaciones periódicas como la entrega de activos de alto valor, teniendo en cuenta que las pretensiones están en una cifra cercana a 34.531 millones de pesos, para el primer año de vigencia.

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El punto central del acuerdo es una pensión por valor de $439 millones anuales para la artista, con el objetivo de garantizar un ingreso permanente tras la separación.

Además de los pagos recurrentes, el acuerdo contempla la entrega de una propiedad ubicada en Bocagrande, Cartagena, valorada en cerca de $20.000 millones, uno de los activos más representativos dentro del paquete patrimonial.

A ello se suma la inclusión de una obra original del maestro Fernando Botero, así como un seguro de vida cercano a los $3.600 millones, elementos que refuerzan las garantías económicas del acuerdo.

Otro de los puntos relevantes del documento es la protección financiera del hijo de la pareja, un bebé de 10 meses, para quien se plantea un esquema de manutención reforzado que contempla $36.602.500 pesos mensuales, en pagos quincenales de $18.301.250, según el citado medio.

Santiago Botero se quedaría con casona en el Centro Histórico de Cartagena

En el proceso de negociación patrimonial, Botero Jaramillo mantendría dentro de su patrimonio una casona ubicada en el Centro Histórico de Cartagena, una propiedad que se ha destacado por su valor artístico y cultural.

El inmueble alberga una colección de obras con pinturas originales y esculturas de reconocidos artistas, lo que lo convierte en un espacio de alto valor no solo inmobiliario, sino también cultural.

Además, la propiedad ha funcionado como un punto de encuentro para distintas personalidades del ámbito artístico y musical, entre ellas el cantante español Alejandro Sanz, quien habría visitado el lugar en el pasado.

Fuentes cercanas al proceso indican que la negociación sigue abierta y en fase de ajustes, con el propósito de que ambas partes logren un cierre definitivo del proceso de divorcio sin acudir a un litigio prolongado. El acuerdo, de concretarse, consolidaría una de las separaciones de mayor impacto económico dentro del ámbito público reciente en el país.

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