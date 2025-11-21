José David Rocha, alcalde de Chimichagua (Cesar), fue rescatado luego de permanecer secuestrado por varias horas en Soacha, a cientos de kilómetros de su municipio.

Aunque aún no se conocen detalles sobre cómo ocurrió el rapto, de acuerdo con El Tiempo, el dirigente local llegó a Soacha en la mañana del jueves 20 de noviembre luego de varias horas de viaje.

La confirmación del rescate llegó en medio de la preocupación que se había instalado en Chimichagua. Según el rotativo, los delincuentes trasladaron a Rocha hasta las instalaciones de un parqueadero del barrio La Unión, donde fueron capturadas dos personas.

#ORDENPÚBLICO El Gaula de la Policía Nacional rescató al alcalde de Chimichagua Cesar José David Rocha, luego de ser secuestrado en el municipio de Soacha Cundinamarca. Las autoridades informan que la operación fue exitosa y no hubo reporte de heridos durante su liberación.… pic.twitter.com/2ZUYkVs7Ok — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 21, 2025

¿Por qué secuestraron al alcalde de Chimichagua en Soacha?

De acuerdo con el citado medio y la versión de las autoridades, se trataría de un secuestro extorsivo porque la familia de la víctima habría recibido una llamada en la que los delincuentes les solicitaron 100 millones de pesos por su liberación.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional continúan las investigaciones para esclarecer el lamentable hecho, que, por fortuna, no terminó en tragedia.

