Una tragedia ocurrió sobre las 10 de la mañana de este martes 18 de noviembre por cuentas de un accidente de tránsito en la Autopista Sur de Soacha. El siniestro vial dejó a dos personas que se movilizaban en moto sin vida y una considerable congestión vehicular.

El choque se dio en inmediaciones del cementerio Campos de Cristo, ubicado en la entrada del casco urbano del municipio cundinamarqués. Al parecer, las víctimas iban a alta velocidad y habrían chocado contra la parte trasera de una volqueta que estaba detenida sobre el costado derecho de la vía.

El accidente fue grabado en videos por conductores que transitaban por la zona. En el lugar se observaban las motos debajo del vehículo de carga blanco y los conductores, que murieron en el lugar de los hechos, tapados con unas mantas azules. Mientras, funcionarios de tránsito tránsito insistían para que los carros circularan con mayor velocidad, pues algunos procuraban ir despacio cuando pasaban por el lado del siniestro.

Además, la arteria vial, importante para ingresar a Bogotá desde el sur, tuvo un contraflujo mayor por la colisión, por lo que hubo un trancón durante varios minutos. En el lugar hicieron presencia diversas autoridades para hacer el respectivo levantamiento de los cuerpos sin vida y llevar a cabo investigaciones para establecer cómo ocurrió el incidente.

