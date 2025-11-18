Una escena de angustia extrema se desarrolló recientemente en una calle del municipio de Calarcá (Quindío), y fue capturada por una cámara de seguridad, viralizándose rápidamente en redes sociales. El impactante video muestra a una mujer, con un bebé en brazos, tropezando y cayendo, quedando a centímetros de ser arrollada por un camión de reparto que pasaba justo en ese instante.

La causa directa del tropiezo fue el evidente deterioro de la vía, un tramo en mal estado que hizo perder el equilibrio a la mujer. No obstante, las imágenes de la cámara de seguridad revelan una problemática de riesgo adicional que compromete aún más la seguridad de los transeúntes.

Varias motocicletas se encontraban estacionadas irregularmente, invadiendo el espacio público destinado a los peatones, algo que suele causar bastantes accidentes de tránsito. Esta ocupación indebida obligó a la mujer y otros caminantes a usar una franja de la vía excesivamente estrecha e insegura, maximizando la probabilidad de un accidente como el ocurrido.

Durante la aparatosa caída, se vivió el momento más tenso. Mientras el camión repartidor de gas continuaba su paso, la mujer fue arrastrada brevemente por el vehículo luego de que su cabello se enganchara en una de sus partes. A pesar del peligro inminente, su prioridad fue proteger al bebé que sostenía firmemente. La fortuna y, crucialmente, la rápida reacción del conductor del camión fueron determinantes para evitar un desenlace fatal. El profesional actuó con celeridad al percatarse de la caída, lo que impidió que el peso del vehículo terminara bajo las llantas.

Más allá de la anécdota del rescate, este casi-accidente interpela directamente a las autoridades municipales de Quindío a tomar medidas urgentes. Es imperativo no solo reparar los tramos deteriorados de la vía, sino también garantizar el despeje de andenes para que los peatones, especialmente aquellos que llevan niños o personas con movilidad reducida, puedan transitar con la seguridad mínima que merecen.

¿Cuál es la ciudad con más accidentes de tránsito en Colombia?

Bogotá es la ciudad con el mayor número de accidentes de tránsito del país. Esta cifra no es solo una estadística; es el reflejo de una compleja dinámica urbana marcada por el crecimiento desmedido del parque automotor, una infraestructura vial constantemente desafiada y, en no pocas ocasiones, la falta de cultura ciudadana y respeto por las normas de tráfico. Las congestiones diarias y la presión del tiempo se convierten en factores de riesgo que elevan la probabilidad de colisiones, atropellos y volcamientos en sus principales arterias viales.

Detrás del frío dato de los accidentes de tránsito en la capital se esconde un profundo impacto social y económico. Cada siniestro implica una pérdida de vidas o lesiones graves que alteran el futuro de familias enteras, saturando además los servicios de salud y urgencias. Económicamente, los costos se disparan al incluir la reparación de vehículos, el ausentismo laboral, los gastos médicos y los procesos judiciales. Esta cadena de consecuencias negativas convierte la alta tasa de accidentalidad bogotana en un problema de salud pública y un lastre significativo para la productividad de la región.

