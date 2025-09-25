Se presenta una nueva novedad en la vía al Llano por una manifestación que se presentó por parte de un grupo de personas que bloquearon los dos sentidos de la carretera en la noche de este 25 de septiembre.

Así lo informó la Secretaría de Tránsito de Bogotá en su cuenta de X. La entidad recomendó a los usuarios de ese importante eje vial tomar la vía alterna por la Autopista Norte y la Transversal del Siga.

Sin embargo, ese cambio representa retrasos para el transporte de carga que espera una pronta solución, no solo a las protestas, sino también por el cierre por un derrumbe a la altura de Chipaque, el cual ya va a cumplir un mes.

Frente a esto, la mayoría de transportadores arman trancón esperando que se resuelva la situación para continuar su viaje hacia los Llanos Orientales. Mientras tanto se agudiza la crisis de desabastecimiento de alimentos.

[07:53 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta afectación vial en la vía Bogotá – Villavicencio en el kilómetro 0, debido a manifestación. ⭕Ruta alterna sugerida: Autopista Norte y vía al Sisga. 👮Agentes Civiles y @TransitoBta en la zona. pic.twitter.com/xFQ5q5MPHq — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 26, 2025

“Comunidad de la vereda Los Soches bloquea la movilidad en ambos sentidos en el k0+000 en Bogotá, sector ‘Las Bombas’. Siga las recomendaciones del personal y de la autoridad de tránsito”, indicó por su parte Coviandina, empresa encargada de la concesión.

