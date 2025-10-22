El proceso de admisión a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) es riguroso y multifase. Inicia con la inscripción y una verificación documental preliminar, pero rápidamente avanza a una serie de pruebas eliminatorias que buscan evaluar al aspirante de forma integral. La primera prueba es el examen intelectual, una evaluación de conocimientos y aptitudes que incluye razonamiento abstracto, numérico, verbal y, a menudo, una prueba de inglés.

Superada esta fase, los jóvenes se enfrentan a los cruciales exámenes psicofísicos, que comprenden evaluaciones médicas y psicológicas exhaustivas para garantizar el cumplimiento de la reglamentación de aptitud vigente en la institución. Finalmente, el proceso concluye con el riguroso estudio de seguridad y la prueba de poligrafía, un control de credibilidad y confiabilidad esencial para el ingreso.

Más allá de la nacionalidad y la situación militar definida para hombres, dos requisitos actúan como filtros determinantes: la estatura y el puntaje del Icfes. Si bien la estatura mínima general de ingreso se establece, por ejemplo, en 1.65 metros para hombres y 1.60 metros para mujeres, la aspiración a oficios del cuerpo de vuelo incrementa esta exigencia a un mínimo de 1.65 metros para ambos, con un límite máximo de 1.95 metros. De forma paralela, el examen de Estado Icfes (Saber 11) es ineludible. Las convocatorias suelen establecer puntajes mínimos específicos en áreas como matemáticas, ciencias naturales y lectura crítica, que son indispensables para la continuidad del proceso.

Por otra parte, la modalidad de oficial regular y suboficial regular es la ruta para bachilleres, con límites de edad estrictos que se deben verificar en la convocatoria vigente (por ejemplo, haber nacido en un rango de años específico). En contraste, existen convocatorias para profesionales (cuerpo administrativo o de reserva), donde la edad límite puede extenderse significativamente (entre 26 y 45 años), exigiendo título universitario, experiencia profesional de varios años y, en algunos casos (como aviadores), licencias civiles vigentes.

¿Cuáles son los costos para ingresar a la FAC en 2025?

Los aspirantes a ingresar a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en 2025 deben considerar diversos costos asociados al proceso de selección, que varían según la jerarquía a la que se postule. Para quienes buscan convertirse en Oficiales, el costo de la inscripción es un rubro inicial significativo, con cifras recientes que se han ubicado alrededor de 175.000 pesos. En contraste, la postulación para el escalafón de suboficiales ha mostrado mayor flexibilidad en convocatorias recientes: en algunos casos, la inscripción se ha ofrecido sin costo o con un valor notablemente reducido, como 110.000 pesos, e incluso con la posibilidad de acceder a descuentos por pronto pago.

Más allá de la cuota de inscripción, el proceso de admisión a la FAC implica desembolsos adicionales correspondientes a las fases de evaluación, que son cruciales para el ingreso:

Exámenes psicofísicos hombres: 1’367.321 pesos.

Exámenes psicofísicos mujeres: 1’384.462 pesos.

Prueba psicológica: 69.000 pesos.

Estudio de seguridad y poligrafía: 379.900 pesos.

