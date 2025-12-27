La comunidad mexicana y colombiana se encuentran en ‘shock’ tras el fallecimiento de Ana Carolina Herrera Torres, una turista mexicana de 26 años que fue encontrada muerta en su alojamiento en El Carmen de Viboral, Antioquia, la noche del 24 de diciembre de 2025. Ana Carolina, proveniente de Cancún, Quintana Roo (México), había viajado a Colombia con su pareja, Juan Eduardo de la Cavada, para celebrar su aniversario y las fiestas navideñas.

El deceso de la joven mexicana despertó gran consternación y múltiples preguntas. De acuerdo a la versión brindada por Juan Eduardo a las autoridades, Ana Carolina se encontraba en el jacuzzi del apartamento alquilado cuando, al dejarla un breve tiempo sola, la encontró ahogándose. Pese a los intentos por prestarle primeros auxilios, Ana Carolina desafortunadamente murió.

“El señor manifiesta que dejó a su pareja en el jacuzzi. Al volver, la encuentra ahogándose, por lo que intenta prestarle primeros auxilios. Al no lograr reanimarla, se comunica de inmediato con la Policía”, confirmó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante encargado de la Policía de Antioquia, en un reporte de El Tiempo.

Al llegar al sitio, la Policía encontró el cuerpo de Ana Carolina en el suelo del apartamento. Pese a la inquietante circunstancia, los funcionarios no identificaron signos de violencia en el cuerpo, lo que descartó inicialmente la posibilidad de un asesinato. Sin embargo, la presencia de sustancias estupefacientes en la habitación ha intensificado la intriga en torno a la muerte de Ana Carolina.

“Al parecer se encontraron sustancias estupefacientes en el lugar de los hechos […] Sin embargo, se están adelantando las investigaciones pertinentes”, manifestó el coronel Muñoz, quién no estableció relación entre las drogas y la muerte de Ana Carolina.

Por ahora, una de las principales hipótesis apunta a la posibilidad de que Ana Carolina sufrió de un problema de salud súbito, específicamente un paro cardiorrespiratorio que pudo haber provocado el ahogamiento. Mientras tanto, el cuerpo de la joven fue trasladado a Medicina Legal para una autopsia que revelará oficialmente la causa de la muerte, de acuerdo con el rotativo.

Lamentablemente, este caso es uno más de la alarmante racha de sucesos mortales que involucran a turistas en Antioquia. Según las cifras oficiales, más de 24 extranjeros murieron en Medellín en 2025 y la mayoría de las muertes se atribuyeron a intoxicaciones, sobredosis, homicidios o accidentes.

